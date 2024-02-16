 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Синема Парка» рассказал о взрывающихся в проекторах лампах из КНР

Глава «Синема Парка» пожаловался на взрывающиеся китайские лампы для проекторов
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Кинотеатрам необходимо направлять сотни миллионов рублей на обновление оборудования, чтобы сохранить прокат, заявил РБК глава «Формулы кино» и «Синема Парка» Алексей Васясин. Но качественных аналогов западной техники все еще нет
Алексей Васясин
Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские кинотеатры испытывают сложности с обновлением оборудования, рассказал в интервью РБК глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

Необходимость закупки нового парка техники обусловлена тем, что стандартный кинотеатр нуждается в обновлении раз в 12 лет, объясняет Васясин. «В нашей сети около 70 кинотеатров, соответственно, ежегодному обновлению подлежит шесть, — говорит глава «Формулы кино» и «Синема Парка». — Необходимые инвестиции в их обновление — сотни миллионов рублей».

Ключевыми производителями необходимой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании, утверждает Васясин. Так, лидером на рынке систем объемного звука выступает американская Dolby, а основной производитель проекторов — Christie, также базирующаяся в США. Несмотря на то что под санкции оборудование для кинотеатров не подпадает, зарубежные компании, по словам главы объединенной киносети, прекратили поставки в Россию по своей инициативе: «Сейчас все идет только через параллельный импорт, а это и дороже, и дольше».

Глава «Синема Парка» — РБК: «Сказки пошли в гору, на них и зарабатывают»
Технологии и медиа
Алексей Васясин

Найти альтернативу некоторым комплектующим удалось в Китае, продолжает Васясин. Например, там производятся лампы для проекторов, которые на фоне изменившихся логистических цепочек и колебания курса валют оказываются вполне конкурентоспособными по цене. «Но пока они проигрывают в качестве: некоторые лампы попросту взрываются, — говорит глава «Формулы кино» и «Синема Парка». — А взрыв лампы приводит к выведению из строя проектора в целом — это несколько тысяч долларов дополнительных издержек».

Российские киностудии заявили о зависимости от импортных камер
Технологии и медиа
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские киносети в основном работают на оборудовании, которое поддерживает формат Digital Cinema Package, или DCP, — наиболее популярный в мире формат хранения, передачи и воспроизведения фильмов в кинотеатрах с помощью цифрового «пакета», который включает в себя звуковую и видеоинформацию, субтитры, метаданные и т.д. Воспроизведение фильмов в таком формате как раз и осуществляется с помощью специальных проекторов. Однако, по словам Васясина, с каждым днем нужное оборудование становится все дороже, а купить его все проблематичнее.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии»
Технологии и медиа
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Российских аналогов кинотеатральной техники, как утверждает Васясин, практически нет. «Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом, — говорит он. — Поэтому, если смотреть на перспективу, я считаю, что будущее кинопоказа в России не за проекторами, а за LED-экранами (светодиодное оборудование используется, например, на медиафасадах и рекламных щитах. — РБК): здесь есть хорошие азиатские аналоги, да и нам неплохо было бы научиться производить такую технику. Но для этого кинопроизводителям необходимо будет по-другому снимать».

Ранее на проблемы с оборудованием жаловались и другие участники киноотрасли. Киностудия им. Горького в годовом отчете по итогам 2022 года даже отмечала, что российская киноиндустрия на 90% обеспечивается зарубежной техникой, а конкурентоспособных российских аналогов ей попросту нет. Отечественных альтернатив нет и в сфере программного обеспечения, необходимого для визуальных эффектов в кино, рассказывал Никита Аргунов, глава Argunov Studio, которая работала над фильмами «Время первых», «Защитники» и «Землетрясение».

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Синема Парк» кинотеатры Импортозамещение кино
Материалы по теме
Любимова предложила бороться с пиратами закрытием кинотеатров
Общество
Крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода приостановят работу
Общество
Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь Политика, 07:17
Глава «Синема Парка» рассказал о взрывающихся в проекторах лампах из КНР Технологии и медиа, 07:13
Глава «Синема Парка» — РБК: «Сказки пошли в гору, на них и зарабатывают» Технологии и медиа, 07:00
Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за «голую вечеринку» Технологии и медиа, 06:50
Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло до 19 Политика, 06:41
ЕС закупил у России почти на €30 млрд нефти и газа в прошлом году Экономика, 06:29
Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении Политика, 06:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Оксфорд и Кембридж пригрозили банкам вывести более £5 млрд со счетов Финансы, 06:17
Семь человек погибли при ударе Израиля по Рафаху Политика, 06:06
В Астрахани пожару в жилом доме присвоили повышенный ранг Общество, 05:28
Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия Общество, 05:16
Экс-информатора ФБР обвинили в даче ложных показаний по делу Байдена Политика, 05:11
Гонконг пригрозил делистингом компаниям из-за продажи казино в России Бизнес, 04:43
Нетаньяху назвал «призом» для ХАМАС создание палестинского государства Политика, 04:27