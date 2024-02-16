Глава «Синема Парка» рассказал о взрывающихся в проекторах лампах из КНР

Кинотеатрам необходимо направлять сотни миллионов рублей на обновление оборудования, чтобы сохранить прокат, заявил РБК глава «Формулы кино» и «Синема Парка» Алексей Васясин. Но качественных аналогов западной техники все еще нет

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские кинотеатры испытывают сложности с обновлением оборудования, рассказал в интервью РБК глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

Необходимость закупки нового парка техники обусловлена тем, что стандартный кинотеатр нуждается в обновлении раз в 12 лет, объясняет Васясин. «В нашей сети около 70 кинотеатров, соответственно, ежегодному обновлению подлежит шесть, — говорит глава «Формулы кино» и «Синема Парка». — Необходимые инвестиции в их обновление — сотни миллионов рублей».

Ключевыми производителями необходимой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании, утверждает Васясин. Так, лидером на рынке систем объемного звука выступает американская Dolby, а основной производитель проекторов — Christie, также базирующаяся в США. Несмотря на то что под санкции оборудование для кинотеатров не подпадает, зарубежные компании, по словам главы объединенной киносети, прекратили поставки в Россию по своей инициативе: «Сейчас все идет только через параллельный импорт, а это и дороже, и дольше».

Найти альтернативу некоторым комплектующим удалось в Китае, продолжает Васясин. Например, там производятся лампы для проекторов, которые на фоне изменившихся логистических цепочек и колебания курса валют оказываются вполне конкурентоспособными по цене. «Но пока они проигрывают в качестве: некоторые лампы попросту взрываются, — говорит глава «Формулы кино» и «Синема Парка». — А взрыв лампы приводит к выведению из строя проектора в целом — это несколько тысяч долларов дополнительных издержек».

Российские киносети в основном работают на оборудовании, которое поддерживает формат Digital Cinema Package, или DCP, — наиболее популярный в мире формат хранения, передачи и воспроизведения фильмов в кинотеатрах с помощью цифрового «пакета», который включает в себя звуковую и видеоинформацию, субтитры, метаданные и т.д. Воспроизведение фильмов в таком формате как раз и осуществляется с помощью специальных проекторов. Однако, по словам Васясина, с каждым днем нужное оборудование становится все дороже, а купить его все проблематичнее.

Российских аналогов кинотеатральной техники, как утверждает Васясин, практически нет. «Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом, — говорит он. — Поэтому, если смотреть на перспективу, я считаю, что будущее кинопоказа в России не за проекторами, а за LED-экранами (светодиодное оборудование используется, например, на медиафасадах и рекламных щитах. — РБК): здесь есть хорошие азиатские аналоги, да и нам неплохо было бы научиться производить такую технику. Но для этого кинопроизводителям необходимо будет по-другому снимать».

Ранее на проблемы с оборудованием жаловались и другие участники киноотрасли. Киностудия им. Горького в годовом отчете по итогам 2022 года даже отмечала, что российская киноиндустрия на 90% обеспечивается зарубежной техникой, а конкурентоспособных российских аналогов ей попросту нет. Отечественных альтернатив нет и в сфере программного обеспечения, необходимого для визуальных эффектов в кино, рассказывал Никита Аргунов, глава Argunov Studio, которая работала над фильмами «Время первых», «Защитники» и «Землетрясение».