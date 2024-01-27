Музыкантов «Би-2» выдворят из Таиланда

Музыкантов доставят в центр временного содержания для последующей депортации, сказал генконсул. Накануне суд на Пхукете оштрафовал их за выступления без разрешения на работу

Концерт группы Би-2 (Фото: Константин Седнев / IMAGO / Scanpix / ТАСС)

Музыкантов группы «Би-2», которые отыграли в Таиланде концерты без разрешения на работу, этапируют в центр временного содержания иностранцев для последующего выдворения из страны. Об этом сообщил ТАСС генконсул России на Пхукете Владимир Соснов.

«Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — сказал он.

РБК направил запрос в генконсульство России на Пхукете.

Полиция Таиланда задержала музыкантов 25 января «после проверки законности оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства, говорили в генконсульстве.

В отделении туристической полиции Пхукета уточнили после задержания музыкантов, что причиной стало отсутствие у них разрешения на работу. 22 января группа выступила в клубе FinUP PATTAYA в Паттайе, через два дня состоялся концерт коллектива в клубе Illusion на Пхукете.

Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), либо тюремное заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Виновных могут депортировать.

Тайские правоохранители задержали в общей сложности семерых человек — шестерых россиян и одного израильтянина. В состав Би-2 входят основные музыканты — Шура Би-2 (Александр Уман), Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан в России иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

Шура Би-2 и Лёва Би-2 в интервью рассказывали, что оба имеют гражданство Израиля.

Накануне суд на Пхукете оштрафовал каждого из семерых членов группы на 3 тыс. батов ($84). Атташе российского генконсульства на Пхукете Никита Калиниченко в беседе с РБК допустил, что после этого музыкантов могут выдворить из Таиланда.