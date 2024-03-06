Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры, заявила Матвиенко и призвала «осознавших неправоту» говорить об этом публично. Ранее в Донбасс съездили Билан и Киркоров, концерты которых начали отменять после «голой вечеринки»

Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Донбасс надо отправлять героев, а не деятелей культуры для так называемого покаяния, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты, передает ТАСС.

«Мне кажется, здесь надо еще раз продумать наши подходы к направлению художественных коллективов, деятелей культуры. На Донбасс героев надо посылать», — заявила она.

По ее словам, жителям Донбасса не нравится, что к ним отправляют тех, «кто опорочил себя». «Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место, куда [стоит] направлять их для так называемого покаяния», — добавила Матвиенко.

После начала военной операции на Украине ряд музыкальных групп и деятелей культуры выступили против военных действий, их концерты вскоре начали отменять. В июле 2022 года «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» артистов, в котором на тот момент было 29 человек, в том числе артисты, которых позже признали иноагентами.

Также с «отменой» столкнулись участники «голой вечеринки», которую в декабре организовала блогер Настя Ивлеева. Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. Участника вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на нее в одном носке, арестовали сначала на 15 суток, затем еще на десять, ему также вручили повестку в военкомат.

Помимо Ивлеевой и Vacio на вечеринке присутствовали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан и другие. У некоторых артистов отменили выступления, их появление на новогодних телеэфирах сократили. После этого многие опубликовали видеозаписи с извинениями, а Билан и Киркоров посетили Донбасс, где выступили перед военными. После этого артисты вновь появились в эфирах.

Как сообщал «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, Ивлеева также намеревалась посетить Донбасс и осудить обстрелы со стороны ВСУ, однако военные и жители региона выступили против ее визита, и в итоге он был отменен.

Путин в январе заявил, что те, кто возвращается из зоны боевых действий, не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях». «Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому», — сказал он. 26 января он вновь высказался на эту тему. «Именно из этих людей (участников военной операции. — РБК) мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал глава государства.