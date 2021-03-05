Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 04 мар, 13:50
В России второй день подряд выявили более 11 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:05 Минтранс ответил на сообщения об идее платной регистрации в аэропортах Общество, 11:01 Киберспорт в России: как устроен рынок и сколько зарабатывают игроки Индустрия 4.0, 11:00  Биткоин за сутки подешевел на 5% Крипто, 10:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 марта Общество, 10:48 Братья Свечниковы набрали три очка в первом матче друг против друга в НХЛ Спорт, 10:47 Ретейлер Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд Бизнес, 10:44 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 10:42 Гонку сверхмощного пикапа RAM и спорткара Corvette С8 показали на видео Авто, 10:41 Рабочий погиб при взрыве на предприятии в Челябинской области Общество, 10:34 Красота спасет мир: акции трех косметических компаний для покупки Pro, 10:34 Цена фьючерса на Polkadot за минуту упала на 99% Крипто, 10:31 Мосбиржа заработала рекордные комиссионные на фоне притока инвесторов Финансы, 10:28 В какие зарубежные школы могут поступить российские дети в эпоху пандемии Партнерский материал, 10:25
Технологии и медиа ,  
0 

Глава МТС — РБК: «Голос уже для вас бесплатный»

В середине марта у президента МТС заканчивается контракт и информации о его продлении пока нет. О текущих итогах своей работы и о способах роста в условиях пандемии, Алексей Корня рассказал в интервью РБК
МТС MTSS ₽319,9 +0,28% Купить
Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Об итогах 2020 года

О влиянии государственных инициатив на цены на связь

О компенсации за данные пользователей

О конкуренции с другими экосистемами

Об активах, которые могут быть интересны МТС Банку

О задержке в развитии 5G в России

«Мы потеряли порядка ₽5-6 млрд на эффекте пандемии»

— 12 марта у вас закончится контракт, будет ли он продлен? От чего или кого зависит решение?

— Это компетенция совета директоров. До середины марта информация будет.

— Как вы можете охарактеризовать итоги своей работы к текущему моменту? Что можете назвать своими главными достижениями?

— За прошедший год мы получили исключительно сильные результаты. Выручка по группе МТС выросла на 5,2%, за квартал мы выросли почти на 7,5%. Мы имеем рекордную долю рынка, как по доходам, так и по другим финансовым метрикам. Если смотреть на доходы от мобильной связи, их прирост был выше, чем у других игроков рынка — кто-то даже показывал снижение. Мы видим еще не все годовые показатели конкурентов, но по результатам девяти месяцев наш вклад в общий рост доходов всех российских операторов составил 45%. И это с учетом «Ростелекома», у которого большая доля в сегменте В2G. В мобильном сегменте мы выросли больше, чем весь рынок в целом.

По данным AC&M Consulting, по итогам 2019 года (последние доступные данные), МТС занимала была лидером на российском рынке мобильной связи с долей 30%. «МегаФон» занимал 29%, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — 21%, «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) — 19%.

Кроме того, недавно мы стали оператором № 1 среди частных компаний в сегменте фиксированного доступа в интернет. Это тоже значимое достижение. Очень хорошо растут конвергентные услуги (объединяют услуги мобильной и фиксированной связи — РБК). Думаю, мы стали компанией № 1 и по количеству абонентов, которые пользуются тарифами, объединяющими домашний интернет и мобильную связь, при том, что еще три года назад были № 3.

Число мультипользователей, то есть тех, кто пользуется несколькими нашими продуктами — финтехом, телекомом или развлекательными сервисами, выросло до 7 млн в декабре 2020 года. Это примерно 10% абонентской базы.

МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Если недавно МТС вообще не было на рынке облачных сервисов, то по последнему рейтингу iKS-Consulting, мы № 2 в сегменте IaaS (инфраструктура как сервис — РБК), как облачный провайдер инфраструктуры. Впереди только «Ростелеком», но опять-таки во многом благодаря государственному сегменту. За последние пару лет мы создали медийный бизнес, в конце весны запустим обновленный онлайн-кинотеатр. Рассчитываем стать одними из лидеров этого рынка. Уже сейчас у нашего медийного сервиса порядка 6 млн пользователей.

Положительным или негативным оказалось влияние пандемии?

— Безусловно, пандемия имела негативное влияние. Только в телекоме мы потеряли порядка 5-6 млрд руб. на эффекте пандемии.

— Это из-за снижения абонентской базы по итогам года?

 — Нет. Основное — это потеря роуминговых доходов. А снижение абонентской базы связано прежде всего с тем, что во время пандемии некоторое количество абонентов поставили на паузу пользование вторыми и третьими сим-картами, потребность в которых на самоизоляции отпала. Со временем они вернутся, — мы видим это по динамике четвертого квартала, когда по сравнению с третьим наша база выросла примерно на 230 тысяч абонентов. Также на конец 2020 года мы имели прирост по нашим лояльным и долгосрочным абонентам — те, у которых срок жизни с МТС больше 12 месяцев. Кроме того, надо помнить, что рынок перенасыщен, — если вы сложите все абонентские базы операторов, получится цифра в два раза больше населения России. В таких условиях волатильность базы — малоинформативна. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что на фоне снижения абонбазы и потери роуминговых доходов, мы значительно нарастили выручку.

— Есть что-то, о чем вы жалеете?

— Думаю, мы еще не в полной мере реализовали задачи, которые перед собой ставили в отдельных направлениях. Например, наши проекты в В2G сегменте, — пока в нем продолжают доминировать госкомпании. Считаю, что и для качества предоставляемых сервисов, и с точки зрения роста бизнеса, было бы правильно и полезно более активное участие частных компаний в этом сегменте. Кроме того, мы не в полной мере реализовали свой потенциал по росту клиентской базы и по качеству наполнения продуктового портфеля в финтехе. Возможно, здесь как раз есть негативный эффект пандемии, на финансовый сектор она оказала более значимое давление, чем на остальные.

Что такое МТС

Оказывает услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, развивает цифровые сервисы, финансовые услуги, а также услуги на базе ИТ-решений, облачных вычислений и др. На конец 2020 года у компании было 78,5 млн абонентов мобильной связи в России. Владеет 94,7% «Московской городской телефонной сетью» (МГТС), 94,47% «МТС-Банк», 100% «МТС-Армения» (VivaCell-MTS), 49% белорусского СООО «Мобильные ТелеСистемы», и др. Выручка в 2020 году 494,9 млрд руб., чистая прибыль — 61,4 млрд руб. Основные акционер — АФК «Система» Владимир Евтушенкова, которой принадлежит 56,8% акций МТС, 43,19% в виде ADR торгуются на Нью-Йоркской и других фондовых биржах. Капитализация на 4 марта — $8,7 млрд.

«Государство должно иметь очень осмысленную политику»

— В конце прошлого года аналитики прогнозировали рост цен на услуги связи до 15% из-за последствий пандемии, необходимости компенсировать дополнительные расходы, связанные с законодательными инициативами государства и др. факторов. При этом ФАС очень чувствительно реагирует на любые подобные заявления. Считаете ли вы повышение цен неизбежным? Как его можно провести с учетом позиции ФАС?

— Основной прирост ARPU (average revenue per user — средняя выручка одного абонента в месяц — РБК) у нас приходится на рост пользования, мы видим увеличение более, чем на 50% потребления совокупного интернет-трафика на нашей сети. Это, с одной стороны, формирует значительные потребности в инвестициях в сеть, а с другой — влияет на увеличение чека. Мы понимаем, что цены на интернет и связь у нас сейчас одни из самых низких в мире, но не ставим перед собой задачу номинально их увеличивать. При этом рост потребления должен результироваться в рост ARPU просто для того, чтобы создавать возможности инвестирования в сеть и развитие инфраструктуры.

Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Зачастую, когда государство заявляет о каких-то новых регуляторных инициативах, «большая тройка» отвечает оценкой, во сколько миллиардов рублей эта инициатива обойдется, и выводом, что будет вынуждена увеличить тарифы. Насколько регуляторные инициативы могут влиять на цены? При каких условиях вы могли бы снизить тарифы?

— Я считаю, что государство должно иметь очень осмысленную и осторожную политику по увеличению нагрузки на инфраструктурных телеком-операторов. В последние годы нагрузка на сектор сильно возросла. Например, «закон Яровой» (предписывающий операторам связи и интернет-площадкам хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов в течение определенного периода — РБК). Это десятки миллиардов инвестиционной нагрузки, которые легли на операторов.

Власти допустили бесплатный мобильный доступ к социально значимым сайтам
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сейчас обсуждается потенциально еще более рисковая инициатива по доступному интернету (организации для клиентов всех провайдеров страны возможности бесплатного доступа к определенному набору сайту — РБК). Очень важно осторожно подходить ко всем социальным и государственным задачам, чтобы не ограничивать потенциал развития инфраструктуры. Если вспомнить историю, то в 90-х годах США увлеклись регулированием телекоммуникационного рынка и к началу 2000-х полностью проиграли его Европе, которая установила стандарт GSMA, активно развивала свою инфраструктуру, тогда же исчезли американские производители оборудования, а европейские Nokia и Ericsson, наоборот, остались. К концу 2000-х произошла перегруппировка: США либерализовали законодательство и дали инвестиционный потенциал для развития, а Европа увлеклась регулированием, продвижением MVNO (виртуальных операторов мобильной связи — РБК), ограничением цен и др. Сейчас европейские рынки в очень тяжелой ситуации, а лидерами являются американские и азиатские страны, которые включили режим наибольшего благоприятствования. Уже сегодня мы видим, что в Китае установлено 700-800 тыс. базовых станций 5G (мобильной связи пятого поколения — РБК). Важно, чтобы государственные интересы и задачи также учитывали необходимость формирования инфраструктуры, которая будет делать конкурентоспособной и нашу промышленность, и нас, как страну.

Со стороны еще одной рискованной историей выглядят требования государства предоставить доступ к данным абонентов. Например, их геолокацию, что было необходимо для отслеживания, выполняется ли карантин во время пандемии. Сами пользователи чувствительно относятся к этой теме. Какие данные и при каких условиях вы готовы передавать властям?

— Это часть большой стратегической темы о том, какие данные и в каком виде государство собирает. Я считаю, что, безусловно, у государства должна быть возможность для такого сбора, выполнения социальных функций, в том числе связанных с безопасностью граждан. Но важно, чтобы этот процесс был прозрачным и понятным. Так как направление работы с данными, с «большими данными» быстро развивается, в нем есть регуляторные лакуны, которые нужно закрывать.

— Насколько понимаю, операторы хотели бы получать деньги за подобные данные, а государство хочет, чтобы их отдавали бесплатно.

— Нужно определить правила игры в этой области. К каким данным, для каких задач имеет возможность получать доступ государство, в каком порядке, и, если в связи с этим у операторов возникают затраты, думаю, их нужно компенсировать.

— Какие данные о своем клиенте МТС считаете самыми ценными?

— Не хочу вдаваться в детали, но, в целом, мы можем существенно повышать качество сервиса и удобство пользования нашими услугами, используя некоторые данные, которыми обладают клиенты. Но тут важно согласие клиента, регуляторика, связанная с тем, как, какие данные и в каком виде могут использоваться. У нас достаточно жесткое законодательство, мы много раз говорили, что операторы находятся в более ущербном положении по сравнению с интернет-игроками. Для последних использование данных клиентов никак не регламентируется, тогда как у нас все данные являются предметом тайны связи. Нужно сбалансировать ситуацию, чтобы был единый подход к разным данным пользователей.

Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Мы значительно увеличиваем инвестиции в цифровые продукты»

— Согласно стратегии МТС, к 2023 году доля мультипродуктовых пользователей должна вырасти до 40%. Довольны ли вы промежуточными итогами реализации стратегии?

— Да. На декабрь доля мультипродуктовых пользователей была больше 10%. Мы уже видим эффект от этих абонентов с точки зрения снижения оттока и роста размера среднего чека. Но у нас также стоит задача — растить осознанность при использовании мультипродукта, наращивать глубину пользования сервисами. Например, если клиент пользуется телеком-сервисами и финтехом, было бы логично, чтобы он использовал также наш онлайн-кинотеатр, игровые сервисы, покупал билеты на мероприятия на наших электронных площадках. Но сейчас это не всегда происходит и над этим предстоит работать.

Создатель «умной колонки» МТС уволился из компании
Общество
Аркадий Сандлер

Долгосрочная цель — перейти на динамическое ценообразование портфеля продуктов: чем больше вы потребляли продуктов определенного типа, тем больше вы получали выгод, которые определяются динамикой с использованием предиктивных моделей и искусственного интеллекта. То есть система будет подсказывать человеку, что он может докупить еще один продукт из числа тех, к которым имеет наибольшую склонность, и получить дополнительную скидку.

— Ваш предшественник на посту президента МТС Андрей Дубовсков прогнозировал, что в какой-то момент связь может стать совсем бесплатной для тех пользователей, которые будут потреблять какие-то другие услуги. Этот прогноз актуален?

— Если говорить о голосовых услугах, сегодня вы уже не платите за них, а платите прежде всего за трафик передачи данных, за потребленные гигабайты, в этом смысле «голос» уже для вас бесплатный. Стратегически мы идем к тому, что у человека будет общая подписочная модель, он будет получать набор сервисов за определенную цену и может не понимать, сколько платит за каждый отдельный сервис.

— В 2021 году МТС намерена серьезно увеличить свои капитальные затраты — до 110-120 млрд руб. (в 2020-м — 96,9 млрд руб.). На что планируете тратить деньги?

— Наша стратегия, как мы ее сформулировали — это лучший телеком-оператор с цифровыми преимуществами, развитие цифровых сервисов на базе нашей сети. Мы должны оставаться лучшей инфраструктурной компанией и сохранять объем инвестиций в этом направлении. С учетом некоторой девальвации валют, в реальном выражении сумма инвестиций в телеком значительно не изменится по сравнению с 2020 годом и одновременно с этим мы значительно увеличиваем инвестиции в цифровые продукты, в новые нетелеком направления.

— Какие новые направления бизнеса интересны компании? Насколько далеко в строительстве экосистемы вы готовы зайти? «МегаФон», например, заявил об амбициях в космосе — компания инвестирует в исследования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных.

— Для нас при выборе продукта, который мы предлагаем клиентам, важными являются несколько элементов. Насколько он комплементарен нашему сервису, есть ли какие-то синергии между новым и старыми продуктами. Является ли это потенциально большим рынком с десятками миллионов клиентов. Будет ли это новой потребительской моделью, которая формируется на рынке.

МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы
Технологии и медиа
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Я вижу очень большой потенциал в облачных сервисах, во всем, что касается голосового интерфейса. С интересом смотрим на развитие телекоммуникационного оборудования на открытой архитектуре OPEN RAN.

В отношении других инноваций будем смотреть, нужно ли нам строить свой проект или можно присоединяться к каким-то глобальным. Когда мы говорим про низкоорбитальную связь, она сможет покрыть всю поверхность земли, и здесь, возможно, имеет смысл смотреть на участие в каких-то глобальных альянсах и проектах. Если говорить про космос, то в октябре 2020 года мы вошли в инициативную рабочую группу «Роскосмоса» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT», составной части подпрограммы «Сфера».

Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У крупнейших строителей экосистем в России — Сбербанка, «Яндекса», Mail.ru Group есть сервисы доставки еды, такси. Вы смотрите на подобные направления, сравниваете себе с другими экосистемами?

— Не думаю, что есть законченный список продуктов и сервисов, которые формируют экосистему или цифровую платформу. Скорее, мы исходим из внутренней логики развития, что нам комплементарно, и где мы можем предоставить клиенту органичные сервисы, нежели от того, что, то или иное направление есть у конкурентов.

— Что такое МТС через 5 лет, по вашему мнению, кем вы должны стать?

— Это цифровая платформа сервисов, построенных на сетевых преимуществах компании. Если по-английски — network native digital service provider, то есть компания, предоставляющая цифровые продукты на основе интуитивного использования нашей инфраструктуры.

— Какие преимущества дает вам своя сеть по сравнению с тем же Сбером, у кого нет такой инфраструктуры?

— Возможность делать сервисы, которые интегрированы с сетью, позволяет получить как экономические, так и пользовательские преимущества. Глубокая интеграция с сетью делает продукт более защищенным от проникновения, повышает уровень безопасности. Это также позволят покупать услуги одним пакетом и за счет этого экономить на стоимости каждой из них, получать единый пользовательский интерфейс, единый счет. Количество продуктов, где IT, телеком инфраструктура и пользовательский интерфейс являются единым целым, в ближайшие годы будет расти.

— Некоторые эксперты говорят, что тот факт, что телеком компании начинают идти в несвойственные для себя сегменты, может негативно повлиять на качество основных телекоммуникационных услуг. Разделяете это мнение?

— Так происходит, если отсутствует правильный фокус. Для нас крайне важным элементом стратегии является создание лучшей инфраструктуры. Мы видим глобальные примеры, когда расширение продуктового портфеля на базе инфраструктуры не ведет к деградации ее качества, — посмотрите на корейских, сингапурских операторов. Уверен, что можно и нужно расширять продуктовый портфель без ущерба для качества базового сервиса. Потребитель сегодня хочет получить платформу, на которой предлагается несколько продуктов, от одного бренда, которому он доверяет. Это выгодно и удобно для него, а сервисы интуитивно связаны между собой.

— За последние годы международный бизнес МТС сильно сократился компания вынуждена была уйти из Туркменистана, Узбекистана, Украины). При каких условиях вы будете готовы полностью уйти из Армении и Белоруссии?

— Задачи уходить у нас нет. Смотрим на это очень прагматично. Если будет цена, которая даст нам возврат [инвестиций] выше, чем при собственном развитии, будем готовы выходить. Если такой цены нет, готовы развивать самостоятельно.

— А расширять международный бизнес?

— Потенциал такого развития лежит прежде всего в цифровых сервисах, которые имеют трансграничную природу. Самые успешные из них могут быть экспортированы и развиваться на других рынках, в этом мы, безусловно, видим потенциал. Думаю, на каком-то этапе какой-то цифровой продукт мы будем пробовать выводить на другие рынки. Например, на нашей киберспортивной платформе WASD уже сейчас мы имеем представителей со всего мира.

Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Большие трансформационные истории у нас не в повестке»

По нашей информации в рамках развития финтех-направления вы рассматриваете возможность покупки одного из финтех-разработчиков. Каких именно технологий сейчас не хватает МТС Банку, что для вас представляет интерес?

— Как и в любом направлении в финтехе мы смотрим на возможности и органического, и неорганического роста. Готовы приобретать технологии, продукты и сервисы. Конкретные деталей не буду раскрывать.

— Рассматриваете ли покупку крупных игроков? Какое-то время назад были слухи, что ваш основной акционер АФК «Система» присматривался к Тинькофф Банку. МТС интересна подобная сделка?

— Большие трансформационные истории у нас не в повестке. Мы пока смотрим на приобретение технологий и их интеграцию.

— Выше вы упомянули, что в ближайшее время представите свою медийную платформу. Как она будет выглядеть?

— Это будет единая платформа — онлайн-кинотеатр, куда пользователь сможет получить доступ через разные каналы. С точки зрения пользователя — такой же онлайн-сервис он сможет получить и через IP, кабель или спутник, мобильный интернет. При этом он получит единый интерфейс, единое контентное предложение — линейное телевидение, видео on-demand (по запросу — РБК), эксклюзивный предложения и эксклюзивный контент.

Со стороны выглядит, что операторы зашли в тупик в истории с 5G. Даже тот небольшой радиочастотный ресурс, который власти готовы выделить под развитие технологии, можно будет использовать только на российском оборудовании, которого пока не существует. Это действительно тупик, или все-таки есть варианты, при которых могут быть запущены сети 5G в ближайшее время?

— Точно не считаю это тупиком. С точки зрения экономического эффекта ранние инвестиции в технологии не всегда оправданы, задержка на год-два не является критичной. Но, что является критичным и важным — это консолидация отрасли в понимании того, как дальше двигаться в развитии новых технологий. Мне кажется, мы с коллегами достигли согласия и понимания. У нас есть подписанный меморандум [между МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» и «Ростелекомом» о создании совместного предприятия (СП), основной задачей которого станет расчистка частот для 5G]. Если каждый будет следовать этому общему пониманию и единой стратегии, мы точно разрешим стоящие перед нами вызовы.

— Когда будет подписано полноценное соглашение о создании СП?

— Есть некоторые замечания, в том числе от ФАС, которые нужно отрабатывать. Сейчас идет выверка каких-то технических моментов, надеюсь, в обозримом будущем подпишем.

Четыре факта об Алексее Корне

  • В 1975 году родился в Брянске;
  • В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
  • В 2000-2004 годах работал в «Северо-Западном Телекоме» (позже был присоединен к «Ростелекому») и «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
  • С 2004 года занимал различные должности в МТС, в 2010 году стал вице-президентом по финансам и инвестициям, в марте 2018-го — президентом компании.
Автор
Анна Балашова
интервью МТС 5G Алексей Корня «Закон Яровой» интернет пандемия
Материалы по теме
Создатель «умной колонки» МТС уволился из компании
Общество
«Ростелеком» обгонит МТС по размеру бизнеса по итогам года
Технологии и медиа
МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter