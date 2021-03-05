О задержке в развитии 5G в России

«Мы потеряли порядка ₽5-6 млрд на эффекте пандемии»

— 12 марта у вас закончится контракт, будет ли он продлен? От чего или кого зависит решение?

— Это компетенция совета директоров. До середины марта информация будет.

— Как вы можете охарактеризовать итоги своей работы к текущему моменту? Что можете назвать своими главными достижениями?

— За прошедший год мы получили исключительно сильные результаты. Выручка по группе МТС выросла на 5,2%, за квартал мы выросли почти на 7,5%. Мы имеем рекордную долю рынка, как по доходам, так и по другим финансовым метрикам. Если смотреть на доходы от мобильной связи, их прирост был выше, чем у других игроков рынка — кто-то даже показывал снижение. Мы видим еще не все годовые показатели конкурентов, но по результатам девяти месяцев наш вклад в общий рост доходов всех российских операторов составил 45%. И это с учетом «Ростелекома», у которого большая доля в сегменте В2G. В мобильном сегменте мы выросли больше, чем весь рынок в целом.

По данным AC&M Consulting, по итогам 2019 года (последние доступные данные), МТС занимала была лидером на российском рынке мобильной связи с долей 30%. «МегаФон» занимал 29%, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — 21%, «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) — 19%.

Кроме того, недавно мы стали оператором № 1 среди частных компаний в сегменте фиксированного доступа в интернет. Это тоже значимое достижение. Очень хорошо растут конвергентные услуги (объединяют услуги мобильной и фиксированной связи — РБК). Думаю, мы стали компанией № 1 и по количеству абонентов, которые пользуются тарифами, объединяющими домашний интернет и мобильную связь, при том, что еще три года назад были № 3.

Число мультипользователей, то есть тех, кто пользуется несколькими нашими продуктами — финтехом, телекомом или развлекательными сервисами, выросло до 7 млн в декабре 2020 года. Это примерно 10% абонентской базы.

Если недавно МТС вообще не было на рынке облачных сервисов, то по последнему рейтингу iKS-Consulting, мы № 2 в сегменте IaaS (инфраструктура как сервис — РБК), как облачный провайдер инфраструктуры. Впереди только «Ростелеком», но опять-таки во многом благодаря государственному сегменту. За последние пару лет мы создали медийный бизнес, в конце весны запустим обновленный онлайн-кинотеатр. Рассчитываем стать одними из лидеров этого рынка. Уже сейчас у нашего медийного сервиса порядка 6 млн пользователей.

— Положительным или негативным оказалось влияние пандемии?

— Безусловно, пандемия имела негативное влияние. Только в телекоме мы потеряли порядка 5-6 млрд руб. на эффекте пандемии.

— Это из-за снижения абонентской базы по итогам года?

— Нет. Основное — это потеря роуминговых доходов. А снижение абонентской базы связано прежде всего с тем, что во время пандемии некоторое количество абонентов поставили на паузу пользование вторыми и третьими сим-картами, потребность в которых на самоизоляции отпала. Со временем они вернутся, — мы видим это по динамике четвертого квартала, когда по сравнению с третьим наша база выросла примерно на 230 тысяч абонентов. Также на конец 2020 года мы имели прирост по нашим лояльным и долгосрочным абонентам — те, у которых срок жизни с МТС больше 12 месяцев. Кроме того, надо помнить, что рынок перенасыщен, — если вы сложите все абонентские базы операторов, получится цифра в два раза больше населения России. В таких условиях волатильность базы — малоинформативна. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что на фоне снижения абонбазы и потери роуминговых доходов, мы значительно нарастили выручку.

— Есть что-то, о чем вы жалеете?

— Думаю, мы еще не в полной мере реализовали задачи, которые перед собой ставили в отдельных направлениях. Например, наши проекты в В2G сегменте, — пока в нем продолжают доминировать госкомпании. Считаю, что и для качества предоставляемых сервисов, и с точки зрения роста бизнеса, было бы правильно и полезно более активное участие частных компаний в этом сегменте. Кроме того, мы не в полной мере реализовали свой потенциал по росту клиентской базы и по качеству наполнения продуктового портфеля в финтехе. Возможно, здесь как раз есть негативный эффект пандемии, на финансовый сектор она оказала более значимое давление, чем на остальные.

Что такое МТС Оказывает услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, развивает цифровые сервисы, финансовые услуги, а также услуги на базе ИТ-решений, облачных вычислений и др. На конец 2020 года у компании было 78,5 млн абонентов мобильной связи в России. Владеет 94,7% «Московской городской телефонной сетью» (МГТС), 94,47% «МТС-Банк», 100% «МТС-Армения» (VivaCell-MTS), 49% белорусского СООО «Мобильные ТелеСистемы», и др. Выручка в 2020 году 494,9 млрд руб., чистая прибыль — 61,4 млрд руб. Основные акционер — АФК «Система» Владимир Евтушенкова, которой принадлежит 56,8% акций МТС, 43,19% в виде ADR торгуются на Нью-Йоркской и других фондовых биржах. Капитализация на 4 марта — $8,7 млрд.

«Государство должно иметь очень осмысленную политику»

— В конце прошлого года аналитики прогнозировали рост цен на услуги связи до 15% из-за последствий пандемии, необходимости компенсировать дополнительные расходы, связанные с законодательными инициативами государства и др. факторов. При этом ФАС очень чувствительно реагирует на любые подобные заявления. Считаете ли вы повышение цен неизбежным? Как его можно провести с учетом позиции ФАС?

— Основной прирост ARPU (average revenue per user — средняя выручка одного абонента в месяц — РБК) у нас приходится на рост пользования, мы видим увеличение более, чем на 50% потребления совокупного интернет-трафика на нашей сети. Это, с одной стороны, формирует значительные потребности в инвестициях в сеть, а с другой — влияет на увеличение чека. Мы понимаем, что цены на интернет и связь у нас сейчас одни из самых низких в мире, но не ставим перед собой задачу номинально их увеличивать. При этом рост потребления должен результироваться в рост ARPU просто для того, чтобы создавать возможности инвестирования в сеть и развитие инфраструктуры.

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Зачастую, когда государство заявляет о каких-то новых регуляторных инициативах, «большая тройка» отвечает оценкой, во сколько миллиардов рублей эта инициатива обойдется, и выводом, что будет вынуждена увеличить тарифы. Насколько регуляторные инициативы могут влиять на цены? При каких условиях вы могли бы снизить тарифы?

— Я считаю, что государство должно иметь очень осмысленную и осторожную политику по увеличению нагрузки на инфраструктурных телеком-операторов. В последние годы нагрузка на сектор сильно возросла. Например, «закон Яровой» (предписывающий операторам связи и интернет-площадкам хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов в течение определенного периода — РБК). Это десятки миллиардов инвестиционной нагрузки, которые легли на операторов.

Сейчас обсуждается потенциально еще более рисковая инициатива по доступному интернету (организации для клиентов всех провайдеров страны возможности бесплатного доступа к определенному набору сайту — РБК). Очень важно осторожно подходить ко всем социальным и государственным задачам, чтобы не ограничивать потенциал развития инфраструктуры. Если вспомнить историю, то в 90-х годах США увлеклись регулированием телекоммуникационного рынка и к началу 2000-х полностью проиграли его Европе, которая установила стандарт GSMA, активно развивала свою инфраструктуру, тогда же исчезли американские производители оборудования, а европейские Nokia и Ericsson, наоборот, остались. К концу 2000-х произошла перегруппировка: США либерализовали законодательство и дали инвестиционный потенциал для развития, а Европа увлеклась регулированием, продвижением MVNO (виртуальных операторов мобильной связи — РБК), ограничением цен и др. Сейчас европейские рынки в очень тяжелой ситуации, а лидерами являются американские и азиатские страны, которые включили режим наибольшего благоприятствования. Уже сегодня мы видим, что в Китае установлено 700-800 тыс. базовых станций 5G (мобильной связи пятого поколения — РБК). Важно, чтобы государственные интересы и задачи также учитывали необходимость формирования инфраструктуры, которая будет делать конкурентоспособной и нашу промышленность, и нас, как страну.

— Со стороны еще одной рискованной историей выглядят требования государства предоставить доступ к данным абонентов. Например, их геолокацию, что было необходимо для отслеживания, выполняется ли карантин во время пандемии. Сами пользователи чувствительно относятся к этой теме. Какие данные и при каких условиях вы готовы передавать властям?

— Это часть большой стратегической темы о том, какие данные и в каком виде государство собирает. Я считаю, что, безусловно, у государства должна быть возможность для такого сбора, выполнения социальных функций, в том числе связанных с безопасностью граждан. Но важно, чтобы этот процесс был прозрачным и понятным. Так как направление работы с данными, с «большими данными» быстро развивается, в нем есть регуляторные лакуны, которые нужно закрывать.

— Насколько понимаю, операторы хотели бы получать деньги за подобные данные, а государство хочет, чтобы их отдавали бесплатно.

— Нужно определить правила игры в этой области. К каким данным, для каких задач имеет возможность получать доступ государство, в каком порядке, и, если в связи с этим у операторов возникают затраты, думаю, их нужно компенсировать.

— Какие данные о своем клиенте МТС считаете самыми ценными?

— Не хочу вдаваться в детали, но, в целом, мы можем существенно повышать качество сервиса и удобство пользования нашими услугами, используя некоторые данные, которыми обладают клиенты. Но тут важно согласие клиента, регуляторика, связанная с тем, как, какие данные и в каком виде могут использоваться. У нас достаточно жесткое законодательство, мы много раз говорили, что операторы находятся в более ущербном положении по сравнению с интернет-игроками. Для последних использование данных клиентов никак не регламентируется, тогда как у нас все данные являются предметом тайны связи. Нужно сбалансировать ситуацию, чтобы был единый подход к разным данным пользователей.

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Мы значительно увеличиваем инвестиции в цифровые продукты»

— Согласно стратегии МТС, к 2023 году доля мультипродуктовых пользователей должна вырасти до 40%. Довольны ли вы промежуточными итогами реализации стратегии?

— Да. На декабрь доля мультипродуктовых пользователей была больше 10%. Мы уже видим эффект от этих абонентов с точки зрения снижения оттока и роста размера среднего чека. Но у нас также стоит задача — растить осознанность при использовании мультипродукта, наращивать глубину пользования сервисами. Например, если клиент пользуется телеком-сервисами и финтехом, было бы логично, чтобы он использовал также наш онлайн-кинотеатр, игровые сервисы, покупал билеты на мероприятия на наших электронных площадках. Но сейчас это не всегда происходит и над этим предстоит работать.

Долгосрочная цель — перейти на динамическое ценообразование портфеля продуктов: чем больше вы потребляли продуктов определенного типа, тем больше вы получали выгод, которые определяются динамикой с использованием предиктивных моделей и искусственного интеллекта. То есть система будет подсказывать человеку, что он может докупить еще один продукт из числа тех, к которым имеет наибольшую склонность, и получить дополнительную скидку.

— Ваш предшественник на посту президента МТС Андрей Дубовсков прогнозировал, что в какой-то момент связь может стать совсем бесплатной для тех пользователей, которые будут потреблять какие-то другие услуги. Этот прогноз актуален?

— Если говорить о голосовых услугах, сегодня вы уже не платите за них, а платите прежде всего за трафик передачи данных, за потребленные гигабайты, в этом смысле «голос» уже для вас бесплатный. Стратегически мы идем к тому, что у человека будет общая подписочная модель, он будет получать набор сервисов за определенную цену и может не понимать, сколько платит за каждый отдельный сервис.

— В 2021 году МТС намерена серьезно увеличить свои капитальные затраты — до 110-120 млрд руб. (в 2020-м — 96,9 млрд руб.). На что планируете тратить деньги?

— Наша стратегия, как мы ее сформулировали — это лучший телеком-оператор с цифровыми преимуществами, развитие цифровых сервисов на базе нашей сети. Мы должны оставаться лучшей инфраструктурной компанией и сохранять объем инвестиций в этом направлении. С учетом некоторой девальвации валют, в реальном выражении сумма инвестиций в телеком значительно не изменится по сравнению с 2020 годом и одновременно с этим мы значительно увеличиваем инвестиции в цифровые продукты, в новые нетелеком направления.

— Какие новые направления бизнеса интересны компании? Насколько далеко в строительстве экосистемы вы готовы зайти? «МегаФон», например, заявил об амбициях в космосе — компания инвестирует в исследования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных.

— Для нас при выборе продукта, который мы предлагаем клиентам, важными являются несколько элементов. Насколько он комплементарен нашему сервису, есть ли какие-то синергии между новым и старыми продуктами. Является ли это потенциально большим рынком с десятками миллионов клиентов. Будет ли это новой потребительской моделью, которая формируется на рынке.

Я вижу очень большой потенциал в облачных сервисах, во всем, что касается голосового интерфейса. С интересом смотрим на развитие телекоммуникационного оборудования на открытой архитектуре OPEN RAN.

В отношении других инноваций будем смотреть, нужно ли нам строить свой проект или можно присоединяться к каким-то глобальным. Когда мы говорим про низкоорбитальную связь, она сможет покрыть всю поверхность земли, и здесь, возможно, имеет смысл смотреть на участие в каких-то глобальных альянсах и проектах. Если говорить про космос, то в октябре 2020 года мы вошли в инициативную рабочую группу «Роскосмоса» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT», составной части подпрограммы «Сфера».

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— У крупнейших строителей экосистем в России — Сбербанка, «Яндекса», Mail.ru Group есть сервисы доставки еды, такси. Вы смотрите на подобные направления, сравниваете себе с другими экосистемами?

— Не думаю, что есть законченный список продуктов и сервисов, которые формируют экосистему или цифровую платформу. Скорее, мы исходим из внутренней логики развития, что нам комплементарно, и где мы можем предоставить клиенту органичные сервисы, нежели от того, что, то или иное направление есть у конкурентов.

— Что такое МТС через 5 лет, по вашему мнению, кем вы должны стать?

— Это цифровая платформа сервисов, построенных на сетевых преимуществах компании. Если по-английски — network native digital service provider, то есть компания, предоставляющая цифровые продукты на основе интуитивного использования нашей инфраструктуры.

— Какие преимущества дает вам своя сеть по сравнению с тем же Сбером, у кого нет такой инфраструктуры?

— Возможность делать сервисы, которые интегрированы с сетью, позволяет получить как экономические, так и пользовательские преимущества. Глубокая интеграция с сетью делает продукт более защищенным от проникновения, повышает уровень безопасности. Это также позволят покупать услуги одним пакетом и за счет этого экономить на стоимости каждой из них, получать единый пользовательский интерфейс, единый счет. Количество продуктов, где IT, телеком инфраструктура и пользовательский интерфейс являются единым целым, в ближайшие годы будет расти.

— Некоторые эксперты говорят, что тот факт, что телеком компании начинают идти в несвойственные для себя сегменты, может негативно повлиять на качество основных телекоммуникационных услуг. Разделяете это мнение?

— Так происходит, если отсутствует правильный фокус. Для нас крайне важным элементом стратегии является создание лучшей инфраструктуры. Мы видим глобальные примеры, когда расширение продуктового портфеля на базе инфраструктуры не ведет к деградации ее качества, — посмотрите на корейских, сингапурских операторов. Уверен, что можно и нужно расширять продуктовый портфель без ущерба для качества базового сервиса. Потребитель сегодня хочет получить платформу, на которой предлагается несколько продуктов, от одного бренда, которому он доверяет. Это выгодно и удобно для него, а сервисы интуитивно связаны между собой.

— За последние годы международный бизнес МТС сильно сократился компания вынуждена была уйти из Туркменистана, Узбекистана, Украины). При каких условиях вы будете готовы полностью уйти из Армении и Белоруссии?

— Задачи уходить у нас нет. Смотрим на это очень прагматично. Если будет цена, которая даст нам возврат [инвестиций] выше, чем при собственном развитии, будем готовы выходить. Если такой цены нет, готовы развивать самостоятельно.

— А расширять международный бизнес?

— Потенциал такого развития лежит прежде всего в цифровых сервисах, которые имеют трансграничную природу. Самые успешные из них могут быть экспортированы и развиваться на других рынках, в этом мы, безусловно, видим потенциал. Думаю, на каком-то этапе какой-то цифровой продукт мы будем пробовать выводить на другие рынки. Например, на нашей киберспортивной платформе WASD уже сейчас мы имеем представителей со всего мира.

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Большие трансформационные истории у нас не в повестке»

— По нашей информации в рамках развития финтех-направления вы рассматриваете возможность покупки одного из финтех-разработчиков. Каких именно технологий сейчас не хватает МТС Банку, что для вас представляет интерес?

— Как и в любом направлении в финтехе мы смотрим на возможности и органического, и неорганического роста. Готовы приобретать технологии, продукты и сервисы. Конкретные деталей не буду раскрывать.

— Рассматриваете ли покупку крупных игроков? Какое-то время назад были слухи, что ваш основной акционер АФК «Система» присматривался к Тинькофф Банку. МТС интересна подобная сделка?

— Большие трансформационные истории у нас не в повестке. Мы пока смотрим на приобретение технологий и их интеграцию.

— Выше вы упомянули, что в ближайшее время представите свою медийную платформу. Как она будет выглядеть?

— Это будет единая платформа — онлайн-кинотеатр, куда пользователь сможет получить доступ через разные каналы. С точки зрения пользователя — такой же онлайн-сервис он сможет получить и через IP, кабель или спутник, мобильный интернет. При этом он получит единый интерфейс, единое контентное предложение — линейное телевидение, видео on-demand (по запросу — РБК), эксклюзивный предложения и эксклюзивный контент.

— Со стороны выглядит, что операторы зашли в тупик в истории с 5G. Даже тот небольшой радиочастотный ресурс, который власти готовы выделить под развитие технологии, можно будет использовать только на российском оборудовании, которого пока не существует. Это действительно тупик, или все-таки есть варианты, при которых могут быть запущены сети 5G в ближайшее время?

— Точно не считаю это тупиком. С точки зрения экономического эффекта ранние инвестиции в технологии не всегда оправданы, задержка на год-два не является критичной. Но, что является критичным и важным — это консолидация отрасли в понимании того, как дальше двигаться в развитии новых технологий. Мне кажется, мы с коллегами достигли согласия и понимания. У нас есть подписанный меморандум [между МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» и «Ростелекомом» о создании совместного предприятия (СП), основной задачей которого станет расчистка частот для 5G]. Если каждый будет следовать этому общему пониманию и единой стратегии, мы точно разрешим стоящие перед нами вызовы.

— Когда будет подписано полноценное соглашение о создании СП?

— Есть некоторые замечания, в том числе от ФАС, которые нужно отрабатывать. Сейчас идет выверка каких-то технических моментов, надеюсь, в обозримом будущем подпишем.