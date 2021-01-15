Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стоимость сотовой связи в России в 2021 году вырастет на 15–16%. Такой прогноз (есть у РБК) сделало информационно-аналитическое агентство Content Review.

За счет повышения цен операторы будут компенсировать выпавшие доходы и дополнительные расходы, которые связаны с законодательными инициативами государства, поясняют аналитики. На одни только законодательные инициативы, если их примут, компаниям придется потратить более 200 млрд руб.

Основным же фактором, который уже повлиял на доходы операторов, стали пандемия коронавируса и ее последствия: самоизоляция, финансовый кризис, нестабильность курса национальной валюты и общая неопределенность, говорят эксперты. Некоторые статьи доходов операторов не восстановятся в объемах даже 2019 года — к примеру, услуги международного роуминга, отметили они

Рост тарифов при этом может оказаться неравномерным. Цены на голосовые звонки и интернет в тарифах нижней ценовой категории изменятся не так сильно, как в тарифах средней и высокой категории.