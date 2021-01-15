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Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стоимость сотовой связи в России в 2021 году вырастет на 15–16%. Такой прогноз (есть у РБК) сделало информационно-аналитическое агентство Content Review.

За счет повышения цен операторы будут компенсировать выпавшие доходы и дополнительные расходы, которые связаны с законодательными инициативами государства, поясняют аналитики. На одни только законодательные инициативы, если их примут, компаниям придется потратить более 200 млрд руб.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Основным же фактором, который уже повлиял на доходы операторов, стали пандемия коронавируса и ее последствия: самоизоляция, финансовый кризис, нестабильность курса национальной валюты и общая неопределенность, говорят эксперты. Некоторые статьи доходов операторов не восстановятся в объемах даже 2019 года — к примеру, услуги международного роуминга, отметили они

Рост тарифов при этом может оказаться неравномерным. Цены на голосовые звонки и интернет в тарифах нижней ценовой категории изменятся не так сильно, как в тарифах средней и высокой категории.

В «МегаФоне» сказали «Ведомостям», что сейчас оценивают, насколько актуальны текущие тарифы. Среди негативных факторов в компании отмечают сокращение доходов от роуминга, который иногда достигал 90%, и спад розничных продаж.

В то же время Tele2 пересматривать тарифы пока не собирается, сказала представитель компании Дарья Колесникова. По ее словам, в России цены на услуги операторов до сих пор одни из самых низких в мире. А высокая конкуренция на российском рынке — защита от излишнего повышения тарифов. «ВымпелКом» и МТС отказались комментировать изданию прогнозы.

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Ранее Content Review со ссылкой на прогнозы компании Kaleido Intelligence сообщало о возможности роста стоимости трафика в роуминге интернета вещей. Цены за ближайшие пять лет могут увеличиться в 4,5 раза. По словам экспертов, рост стоимости не прекратился даже во время пандемии — снижение составило всего 9%. Пик же роста в этом направлении ожидают в 2022 году.

Кроме того, агентство называет коронавирус одним из главных стимулов развития интернета вещей. Из-за того, что интернет вещей автоматизирует многие процессы, в которых задействованы люди, в эту сферу теперь вкладывают крупные деньги. В итоге трафик начал расти еще в 2019 году. Это связано с тем, что множество проектов интернета вещей связано с логистикой — в том числе и трансграничной, поясняют эксперты.

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