МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер Общество, 16:37 Дизайн, простор и функционал: как изменились подъезды в жилых домах Недвижимость, 16:32 Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной Общество, 16:18 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 16:15 Пять причин обновления b2b-брендов Pro, 16:10 Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира Спорт, 16:10 Что такое NFT-токены. И причем тут Бэнкси Крипто, 16:09 Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами в тестовом режиме Крипто, 16:05 Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста Политика, 16:03 УЕФА перенес ответный матч «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Спорт, 16:03 Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс. Политика, 15:54 Власти Шри-Ланки заявили об одобрении экстренного применения «Спутника V» Общество, 15:50 «Симпсонов» продлили еще на два сезона Стиль, 15:46 МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году Технологии и медиа, 15:46
Технологии и медиа ,  
0 

МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году

МТС MTSS ₽321,85 +1,92% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Выручка компании МТС в 2020 году составила 494,9 млрд руб., что на 5,2% выше, чем годом ранее, об этом было объявлено на пресс-конференции компании в Москве, передает корреспондент РБК. Этот показатель в России составил 488,5 млрд руб., что на 4,6% больше, чем в 2019 году.

Показатель скорректированной OIBDA группы вырос на 1,7%, до 215,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 61,4 млрд руб., что на 13,2% выше, чем годом ранее.

Как сообщил президент МТС Алексей Корня, в прошлом году компания потеряла около 5–6 млрд руб. в выручке из-за снижения доходов от роуминга. На чистую прибыль негативно повлияли продажа украинской «дочки» компании, которая состоялась еще в 2019 году, а также обесценивание активов в сфере продажи билетов и развлечений.

Капитальные затраты компании за 2020 год составили 96,9 млрд руб., из которых 95 млрд руб. пришлись на Россию. В частности, эти средства пошли на строительство 16,3 тыс. базовых станций в 78 регионах страны.

Абонентская база МТС в России снизилась на 0,75%, до 78,5 млн клиентов. Этот показатель снижался у компании со второго квартала прошлого года. Как пояснял ранее Корня, негативная динамика была вызвана отсутствием мигрантов в условиях пандемии коронавируса и отказом россиян от вторых и третьих сим-карт.

«Ростелеком» обгонит МТС по размеру бизнеса по итогам года
Технологии и медиа
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При этом число пользователей, которые используют несколько видов услуг от компании, на конец года составляло около 7 млн клиентов.

Читайте на РБК Pro
На привозе: как глава Delivery Club выручил ₽10 млрд, работая курьером Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

В 2021 году МТС прогнозирует, что ее выручка вырастет более чем на 4%. Как ожидает Алексей Корня, это произойдет за счет прироста пользователей новых продуктов и сервисов, а также восстановления последствий пандемии — снижения потребления роуминга и потерь в корпоративном сегменте. Также на 4% должна увеличиться скорректированная OIBDA. Капитальные расходы составят 100–110 млрд руб.

В разгар пандемии в мае 2020 года представители МТС допускали, что выручка компании по итогам года составит примерно 476,1 млрд руб., то есть не изменится по сравнению с 2019-м. Скорректированная OIBDA должна была снизиться на 2%.

МТС абоненты выручка отчетность
Материалы по теме
Создатель «умной колонки» МТС уволился из компании
Общество
«Ростелеком» обгонит МТС по размеру бизнеса по итогам года
Технологии и медиа
МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter