МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году

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Выручка компании МТС в 2020 году составила 494,9 млрд руб., что на 5,2% выше, чем годом ранее, об этом было объявлено на пресс-конференции компании в Москве, передает корреспондент РБК. Этот показатель в России составил 488,5 млрд руб., что на 4,6% больше, чем в 2019 году.

Показатель скорректированной OIBDA группы вырос на 1,7%, до 215,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 61,4 млрд руб., что на 13,2% выше, чем годом ранее.

Как сообщил президент МТС Алексей Корня, в прошлом году компания потеряла около 5–6 млрд руб. в выручке из-за снижения доходов от роуминга. На чистую прибыль негативно повлияли продажа украинской «дочки» компании, которая состоялась еще в 2019 году, а также обесценивание активов в сфере продажи билетов и развлечений.

Капитальные затраты компании за 2020 год составили 96,9 млрд руб., из которых 95 млрд руб. пришлись на Россию. В частности, эти средства пошли на строительство 16,3 тыс. базовых станций в 78 регионах страны.

Абонентская база МТС в России снизилась на 0,75%, до 78,5 млн клиентов. Этот показатель снижался у компании со второго квартала прошлого года. Как пояснял ранее Корня, негативная динамика была вызвана отсутствием мигрантов в условиях пандемии коронавируса и отказом россиян от вторых и третьих сим-карт.