Власти допустили бесплатный мобильный доступ к социально значимым сайтам

Эксперимент, который подразумевает бесплатный трафик на социально значимых интернет-ресурсах, могут распространить и на мобильный интернет, заявил вице-премьер, правительство ведет переговоры с операторами

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Правительство в ближайшее время может распространить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам и на мобильные устройства. Об этом в видеообращении к участникам Петербургского международного юридического форума заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Пока, конечно, [эксперимент действует] только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, мы договоримся и с мобильными операторами», — заявил он. Чернышенко добавил, что переговоры с операторами ведутся.

По словам вице-премьера, время самоизоляции из-за пандемии коронавируса дает людям возможность «прикоснуться к новым сервисам и попробовать новые возможности — то, до чего, может быть, раньше и не доходили руки» (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что сервисы должны стать коммерческими, когда будут сняты ограничительные меры.

Тем не менее в реальности после коронавируса, когда ограничительные меры будут сняты, все эти сервисы должны стать коммерческими.