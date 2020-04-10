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Власти допустили бесплатный мобильный доступ к социально значимым сайтам

Эксперимент, который подразумевает бесплатный трафик на социально значимых интернет-ресурсах, могут распространить и на мобильный интернет, заявил вице-премьер, правительство ведет переговоры с операторами
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Правительство в ближайшее время может распространить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам и на мобильные устройства. Об этом в видеообращении к участникам Петербургского международного юридического форума заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Пока, конечно, [эксперимент действует] только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, мы договоримся и с мобильными операторами», — заявил он. Чернышенко добавил, что переговоры с операторами ведутся.

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Технологии и медиа

По словам вице-премьера, время самоизоляции из-за пандемии коронавируса дает людям возможность «прикоснуться к новым сервисам и попробовать новые возможности — то, до чего, может быть, раньше и не доходили руки» (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что сервисы должны стать коммерческими, когда будут сняты ограничительные меры.

Тем не менее в реальности после коронавируса, когда ограничительные меры будут сняты, все эти сервисы должны стать коммерческими.

РБК направил запросы в МТС, «МегаФон» и «ЭР-Телеком». Представители «Ростелекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») воздержались от комментариев.

Источник РБК в одном из операторов связи рассказал, что не слышал о подобных переговорах между правительством и операторами.

Ввести в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе предложил президент Владимир Путин. Он предложил, чтобы гражданам не нужно было платить за саму услугу связи и интернет-трафик. Какие именно сайты будут считаться «социально значимыми», президент не уточнил.

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Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам стартовал 1 апреля и продлится до 1 июля, в нем будут участвовать «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и «ЭР-Телеком». В рамках эксперимента операторы будут предоставлять бесплатный доступ к ресурсам из перечня, сформированного Минкомсвязью. Всего в него попал 391 сайт, в том числе сайты госорганов, социальные сети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы. Этим ресурсам нужно будет сделать отдельные версии без потокового видео. Перечень может меняться не чаще раза в неделю.

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценивал их возможные потери в 150 млрд руб. Союз считает, что государство должно компенсировать операторам эти затраты.

Авторы: Наталия Анисимова, Анастасия Скрынникова
Теги: интернет, мобильные устройства, Минкомсвязь
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