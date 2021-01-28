Создатель «умной колонки» МТС уволился из компании

Аркадий Сандлер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер, курировавший разработку «умной колонки» оператора и голосового помощника «Марвина», ушел из компании. Об этом он сообщил РБК.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что его проекты не оправдали ожиданий топ-менеджеров: в частности, так и не появился продукт, готовый к выходу на массовый рынок. Другой собеседник издания говорит, что Сандлер сам решил уйти из компании, потому что не сработался с основателем VisionLabs Александром Ханиным, который в октябре 2020 года был назначен руководителем направления искусственного интеллекта и вице-президентом МТС.

Сам Сандлер отрицает, что его уход связан с недовольством руководства качеством работы центра искусственного интеллекта и степенью готовности продукта.

«Умная колонка» — сервис, работающий на основе искусственного интеллекта. О его создании МТС сообщила еще в декабре 2019 года, а представила в июне прошлого года. Колонка может самостоятельно ставить музыку и аудиокниги, рассказывать новости, отвечать на вопросы и управлять «умным домом» — сервисом для управления всеми «умными» гаджетами.