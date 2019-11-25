МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

МТС намерена активнее продвигать дополнительные услуги среди своих абонентов: к 2023 году число использующих их клиентов должно вырасти с нынешнего 1% до 40%

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Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.

В рамках стратегии оператор планирует увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется несколькими услугами компании. Число таких клиентов должно достичь 40% (сейчас их около 1 млн, или 1,3%). В частности, компания рассчитывает, что 10 млн пользователей приложения «Мой МТС» станут покупать платный видеоконтент (сейчас — 4 млн), количество активных пользователей финансовых услуг вырастет также до 10 млн человек (сейчас — 3 млн).

Стратегия также предполагает создание «сервисов завтрашнего дня». Компания намерена расширять число услуг в своем приложении «Мой МТС». По итогам третьего квартала 2019 года у него было 20 млн пользователей. Им доступны различные услуги от компаний, входящих в группу МТС, в том числе МТС Банка, Ticketland (билеты на мероприятия), WASD (стриминговая платформа) и др. В презентации отмечается, что МТС намерена добавить в свое приложение сервисы партнеров, в том числе от Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др. Там пояснили, что это возможные партнеры, хотя с частью из перечисленных компаний оператор уже сотрудничает по программе кешбэка.

За счет создания экосистемы сервисов МТС рассчитывает повысить лояльность клиентов и увеличить ARPU (средний счет одного абонента в месяц), но конкретные показатели президент МТС Алексей Корня не назвал.

В рамках стратегии компания выделит четыре основных направления бизнеса: телеком, финтех, медиа и решения для корпоративных клиентов. Также она намерена развивать новые цифровые решения и партнерства. В ближайшие годы МТС инвестирует до 20% капитальных затрат в развитие новых решений. Собеседники РБК не уточнили конкретные детали, но сообщили, что МТС интересны рынки, где существует несколько продуктов. «Например, у пользователя может быть несколько карт от разных банков, несколько подписок на медиасервисы. Мы верим, что будем одним из лидеров этих рынков и точно войдем в топ-3 в финтехе и в медиа. Набор продуктов у разных игроков рынка сейчас схож, но мы ставим на качество клиентского опыта и верим, что у нас хорошие предпосылки, потому что мы развиваемся не как компиляция разнородных сервисов, а наши рост и развитие — органические и преемственные», — пояснил Корня.