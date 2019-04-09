МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

Сотовая компания МТС увеличила до $1,5 млрд оценку ущерба, который получила в результате прекращения работы в Туркменистане. Сейчас оператор судится с властями этой страны в международных судах

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

МТС подала развернутые требования по иску против Туркменистана, следует из сообщения оператора, поданного в Комиссию по ценным рынкам и биржам США (SEC). Сумма ущерба, который компания понесла из-за действий властей этой страны, выросла до $1,5 млрд.

Ранее компания озвучивала сумму $750 млн. Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, новая сумма — это последняя независимая оценка ущерба, которая была сделана в конце марта текущего года.

МТС в сентябре 2017 года объявила о том, что ее туркменская «дочка» вынуждена приостановить оказание услуг сотовой связи в республике. Как объясняли в компании, это было связано с действиями государственного оператора связи «Туркментелеком», который не продлил договор о сотрудничестве, а также с истечением срока действия разрешений на использование радиочастот для оказания услуг мобильной связи.

В июле прошлого года оператор подал иск к Туркменистану в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке. Российский оператор сотовой связи считает, что власти этой страны нарушили права компании, которые были закреплены в заключенном между правительствами двух стран соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

«МТС намерена добиваться удовлетворения своих требований и использовать все имеющиеся средства правовой защиты», — отмечается в сообщении компании.