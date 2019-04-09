МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,15 +0,08 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,25 64,47 EUR Нал. 73,67 72,73 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1266 +0,0005 BTC/USD Бирж. 5 244,69 -75,81 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 160,27 -0,69% Nasdaq 7 920,23 -0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,09%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,09%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 14:29
СК начал проверку появления в Сети данных пациентов подмосковной скорой Общество, 21:03 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 21:01 СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака» Спорт, 20:52 Эксперты допустили переход 3 млн россиян в низкооплачиваемый сектор Экономика, 20:45 Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро Общество, 20:43 ЦППК вошла в проект скоростной железной дороги на Урале Бизнес, 20:27 Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год Финансы, 20:18 Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд Финансы, 20:11 В Москве умерла невестка Сергея Есенина Общество, 20:11 МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд Технологии и медиа, 20:10 Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии Технологии и медиа, 19:59 На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Политика, 19:54 Инвестиции в недвижимость: сколько можно заработать РБК и Элитная недвижимость, 19:52 «Спартак» объявил сроки восстановления основного вратаря после операции Спорт, 19:46
Технологии и медиа ,  
0 
МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд
Сотовая компания МТС увеличила до $1,5 млрд оценку ущерба, который получила в результате прекращения работы в Туркменистане. Сейчас оператор судится с властями этой страны в международных судах
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

МТС подала развернутые требования по иску против Туркменистана, следует из сообщения оператора, поданного в Комиссию по ценным рынкам и биржам США (SEC). Сумма ущерба, который компания понесла из-за действий властей этой страны, выросла до $1,5 млрд.

Ранее компания озвучивала сумму $750 млн. Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, новая сумма — это последняя независимая оценка ущерба, которая была сделана в конце марта текущего года.

МТС в сентябре 2017 года объявила о том, что ее туркменская «дочка» вынуждена приостановить оказание услуг сотовой связи в республике. Как объясняли в компании, это было связано с действиями государственного оператора связи «Туркментелеком», который не продлил договор о сотрудничестве, а также с истечением срока действия разрешений на использование радиочастот для оказания услуг мобильной связи.

В июле прошлого года оператор подал иск к Туркменистану в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке. Российский оператор сотовой связи считает, что власти этой страны нарушили права компании, которые были закреплены в заключенном между правительствами двух стран соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

«МТС намерена добиваться удовлетворения своих требований и использовать все имеющиеся средства правовой защиты», — отмечается в сообщении компании.

Туркменистан — не единственная страна на территории СНГ, где МТС прекратила оказывать услуги из-за проблем с местными властями. В 2012 году компания ушла из Узбекистана, где владела крупнейшим местным оператором «Уздунробита», из-за того, что власти этой страны лишили его лицензий на оказание услуг. В сентябре 2014 года МТС безвозмездно получила 50,01% в уставном капитале узбекского оператора Universal Mobile Systems (​UMS), но через два года продала свою долю партнеру по этому активу. По мнению экспертов, продажа актива была связана с расследованием, которое вели SEC и Министерство юстиций США против МТС и других операторов Узбекистана, в числе акционеров которых были американские структуры. Власти США подозревали, что эти операторы могли давать взятки высокопоставленным чиновникам Узбекистана в обмен на получение различных преференций при ведении бизнеса. В марте этого года МТС заключила мировое соглашение об урегулировании претензий, компания согласилась выплатить штраф в размере $850 млн.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: МТС, Туркменистан, сотовая связь, убытки
Материалы по теме
МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru
Технологии и медиа
Выручка МТС выросла рекордными темпами на фоне сокращения числа абонентов
Технологии и медиа
МТС закрыла сделку по продаже АФК «Система» своей доли в Ozon
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter