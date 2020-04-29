Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК рассказал о переговорах с «Газпромом», влиянии на них санкций и попытках помешать строительству «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока»

Сергей Макогон (Фото: из личного архива)

Санкции США оказали значительное влияние на переговоры «Газпрома» и Украины

— Сколько «Газпром» платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах? Какая часть этих платежей достается непосредственно «Оператору ГТС Украины»? Сколько получает «Нафтогаз», выступающий между вами посредником?

— Мы как «Оператор ГТС Украины» получаем плату в соответствии с подписанным договором и тарифами, которые установлены украинским независимым энергетическим регулятором НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — РБК).

У нас как у оператора ГТС нет права устанавливать тарифы. Доход «Нафтогаза» по контракту с «Газпромом» я не знаю. (Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома» стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов, тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км, протяженность ГТС составляет 1192,48 км. — РБК).

Тариф на транспортировку рассчитан исходя из заявленных объемов «Газпрома» и объемов транспортировки для других украинских заказчиков. Этот тариф не привязан к цене на газ, поэтому на этот пятилетний регуляторный период тариф меняться не должен.

Как «Газпром» и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу. Новый договор был заключен только 30 декабря после переговоров, длившихся почти год. Россия и Украина долго не могли прийти к согласию об объемах, тарифах и условиях транзита газа в Европу: «Газпром» предлагал обнулить решения всех судебных споров в Стокгольмском арбитраже с «Нафтогазом», а также продлить действующий контракт на транзит газа еще на год. «Нафтогаз» был против этого и настаивал на новом долгосрочном контракте. По условиям нового договора «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа за пять лет на условиях «качай или плати». В 2020 году — 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м. Компания выплатила «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» отозвал свои иски к «Газпрому» и снял арест с его активов в Европе в рамках прежних споров.

— Насколько мог бы измениться платеж, если бы «Газпром» заключил прямой договор с оператором украинской ГТС без посредников? Возможно ли заключение такого договора в ближайшие пять лет или только после истечения срока действия нынешнего договора?

— Изначально «Газпрому» и предлагалось подписать прямой договор с «Оператором ГТС Украины», но российская компания отказалась. «Газпром» посчитал, что существуют большие риски, связанные с законодательством Украины, и настаивал на отдельном специальном транзитном договоре. Но согласно законодательству Украины ОГТСУ может подписывать только стандартный договор на транспортировку газа, единый для всех заказчиков услуг. Поэтому «Нафтогаз» согласился выступить организатором транзита для «Газпрома».

У «Нафтогаза» с оператором газотранспортной системы подписан стандартный договор по украинскому праву, а между «Газпромом» и «Нафтогазом» — отдельный договор, который удовлетворяет «Газпром».

— Какой объем прокачки газа через Украину в Европу «Газпром» заявил на апрель?

— Это стандартный ежедневный объем из расчета 65 млрд куб. м газа в год, то есть 178 млн куб. м в день. Мы готовы ежедневно обеспечивать такой объем прокачки.

— Может ли российская компания превышать транзит в 178 млн куб. м в сутки без необходимости платить штрафы — повышенный тариф? Например, если в предыдущем месяце она поставляла меньше объема, зафиксированного в контракте?

— Оплаченная суточная мощность — 178 млн куб. м. Если нужны дополнительные объемы, то существует возможность докупить новые дополнительные объемы, но дороже, с учетом единых для всех повышающих коэффициентов, которые утвердила НКРЕКП. Неиспользованные мощности сгорают.

— Благодаря кому Украине удалось заключить новый пятилетний контракт на транзит газа с «Газпромом»? Помогли этому санкции США, введенные против строительства «Северного потока-2» по дну Балтийского моря незадолго до финальных подписей под новым транзитным договором?

— Думаю, что это было стечение многих факторов. Конечно, санкции США оказали значительное влияние на ход данных переговоров. Но не стоит забывать и о других факторах: позиции Европейской комиссии, позиции канцлера Германии [Ангелы Меркель], новом арбитражном разбирательстве «Нафтогаза» против «Газпрома» на сумму порядка $12,25 млрд. Уверен, что если бы транзит был прерван, то репутации российского газа в ЕС был бы нанесен колоссальный ущерб. Поэтому новый транзитный контракт — это взаимовыгодный компромисс для всех сторон: ЕС, России и Украины.

Фото: tsoua.com

Если коммерческий интерес победит политический, то импорт газа из России может начаться

— Фиксируете ли вы снижение спроса на газ на Украине и в Европе? Как это, по-вашему, отразится на европейских и украинских ценах до конца текущего года?

— Мы пока связываем снижение потребления газа в Украине с аномально теплой погодой и результатами реализации программ энергосбережения.

— Ведутся ли переговоры с «Газпромом» о возобновлении прямых поставок газа на Украину, которые были прекращены в конце 2015 года? Какие компании могут выступить покупателями?

— Со стороны оператора ГТС нет никаких ограничений на организацию импорта газа в Украину из России. Кроме этого, насколько мне известно, «Нафтогаз» и ранее никогда не отказывался покупать газ у «Газпрома» на границе Украина — Россия. Даже в марте 2018 года «Нафтогаз» сделал предоплату за газ, но «Газпром» в последний момент отказал в поставке. По моему мнению, сейчас основной вопрос, который нужно учитывать, принимая решение о покупке газа в России, в цене и механизме поставок. Никто в Украине уже не пойдет на создание непрозрачных схем по импорту газа по типу «Росукрэнерго», которые будут паразитировать на таких контрактах.

Рабочей могла бы стать схема, по которой «Газпром» продает газ на аукционе всем заинтересованным компаниям с поставкой на границе Украина — РФ. Это позволило бы сделать этот процесс прозрачным и конкурентным. У «Газпрома» уже есть инструмент — Электронная торговая платформа (ЭТП), на которой газ активно продается международным трейдерам с точками передачи газа в европейских странах (Словакия, Венгрия, Австрия, Германия и т.д.). В Украине 300 активных трейдеров, поэтому спрос был бы обеспечен. Любой трейдер может заказать нам транспортировку газа с границы России в Украину, но проблема только получить этот газ на российской стороне. Если коммерческий интерес победит политический, то импорт может начаться.

Сергей Макогон закончил Киевский национальный политехнический университет по специальности «прикладная математика», а затем получил степень MBA по финансам в Калифорнийском государственном политехническом университете. Макогон проходил практику в Morgan Stanley, затем был старшим консультантом отдела консалтинга Deloitte и директором по работе с клиентами украинской «дочки» Microsoft, с мая 2014 года работает в структурах «Нафтогаза». В мае 2019 года он был назначен гендиректором «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ), который управляет газотранспортными сетями. 1 января 2020 года эта компания была выделена из состава «Нафтогаза» и теперь напрямую принадлежит правительству Украины.

— Ранее вы говорили о переговорах с европейскими компаниями по хранению газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). О каких условиях речь, кто заинтересовался, какой объем мощностей для хранения газа вы можете предложить?

— В прошлом году в украинские ПХГ было закачано более 2,4 млрд куб. м газа компаниями, которые не имеют юридического присутствия в Украине. У нас уже хранят газ все ведущие европейские газовые трейдеры. Конечно, в ПХГ также хранится газ сотен украинских трейдеров и даже промышленных компаний, которые создают собственный запас газа на зиму. В этом году в связи с заполненностью европейских ПХГ большими переходящими остатками газа и низкой ценой на газ мы ожидаем, что западные трейдеры привезут на хранение не менее 5–6 млрд куб. м.

Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности.

«Газпром» тоже может хранить газ в украинских ПХГ. Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около $10 за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа). Украинские ПХГ в 3–5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть.

У «Газпрома» есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ. Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС или в рамках уже купленных мощностей [по транзиту], или докупить дополнительные.

Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда «Газпрому» нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам.

Сергей Макогон (Фото: tsoua.com)

Не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину

— Каковы сейчас взаимоотношения «Оператора ГТС Украины» с «Газпромом»?

— «Газпром» для нас крупнейший клиент, и мы стараемся обеспечить полное выполнение всех договорных обязательств. Мы хотим перевернуть страницу и спокойно работать, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из «Газпрома». Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно.

— Как отразится на деятельности оператора запуск двух новых морских газопроводов «Газпрома» — «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на полную мощность? В этом случае полностью прекратится транзит российского газа в Европу через Украину?

— После запуска первой нитки «Турецкого потока» [в начале 2020 года] украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, который раньше шел через Украину в Турцию, Болгарию и Грецию. Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы.

После запуска второй нитки «Турецкого потока» и окончания строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия мы ожидаем потерю еще 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока-2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

Поэтому после окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине. Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока-2», так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

— Есть ли вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта?

— Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток-2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные.

Однако если отложить в сторону все политические моменты, то и «Газпрому», и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС. Ни «Северный поток», ни «Турецкий поток» не смогут обеспечить такую гибкость. Они рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа.

«Газпром» для обеспечения гибкости уже сейчас вынужден арендовать или покупать дорогие европейские подземные хранилища газа. Кроме этого, в случае аварий и отказов нашей газотранспортной системы мы всегда можем перенаправить газ через другие газовые коридоры внутри Украины, а «Северный поток» и «Турецкий поток» — это по две трубы, которые не имеют дублирующих мощностей.

Но фактически «Газпром» и сам не планирует использовать нашу ГТС и не дает никому другому ее использовать. «Газпром» просто не пускает в российскую ГТС других поставщиков (НОВАТЭК, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и среднеазиатских поставщиков), которые с удовольствием использовали бы нашу ГТС для поставок в ЕС (право экспорта природного газа из России есть только у «Газпрома», это закреплено на законодательном уровне. — РБК). Хотя на рынке СПГ российские компании уже активно конкурируют между собой.

Фото: tsoua.com

Кроме этого, «Газпром» и другие российские добывающие компании могли бы начать предлагать газ европейским трейдерам на границе Украины и России, чтобы трейдеры сами выбирали маршрут транспортировки в ЕС. Пока же «Газпром» передает газ исключительно в Европе, а у других компаний нет доступа к российской ГТС.

Такая блокада в конечном итоге приведет к тому, что украинская ГТС будет полностью переориентирована только на внутреннюю транспортировку (так как мы не сможем поддерживать бесплатно такие мощности по транзиту). И после этого Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы «Газпрома». Но мы готовы к сценарию «нулевого транзита» и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель.