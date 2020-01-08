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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
Путин назвал газопровод проложенным во «враждебной среде», а Эрдоган понадеялся, что Москва и Анкара будут «хорошими попутчиками». Глава «Газпрома» пообещал, что запасов газа хватит более чем на 100 лет поставок
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На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Официальный старт поставкам газа по новому трубопроводу президенты России и Турции дали при помощи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Вчетвером лидеры объединенных проектом стран прокрутили символический красный вентиль, «открывая дорогу» газу.

В ходе церемонии Путин назвал запуск «Турецкого потока» важным для всей Европы, отметив поступательное развитие сотрудничества России и Турции, несмотря на помехи со стороны «некоторых других стран». Сам трубопровод Путин назвал «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».

«Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — сказал Путин, отметив высокую экологическую безопасность проекта.

Президент России выразил признательность властям Турции и президенту Эрдогану за политическую волю, проявленную при реализации проекта, отвечающего национальным интересам.

В свою очередь президент Турции, назвав Путина своим «другом» и автором названия «Турецкий поток», указал на историческое значение проекта строительства газопровода. Эрдоган отметил, что миллионы человек будут удовлетворять свои потребности за счет газа, поставленного в Турцию напрямую, без чьего-либо посредничества, и напомнил о сотрудничестве с Россией и в других областях.

«Мы надеемся, что Турция и Россия будут идти по одному пути, как два добрых попутчика», — сказал Эрдоган, напомнив русскую пословицу «Хороший попутчик — половина дороги».

Выступавший после президентов глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что запасов газа на ямальских месторождениях компании хватит, чтобы вести поставки в течение следующих 110 лет.

Церемонии предшествовали двусторонние переговоры Путина и Эрдогана, они прошли в закрытом для прессы режиме.

«Турецкий поток» протяженностью около 1 тыс. км проходит по дну Черного моря. Предполагается, что ежегодно по двум его веткам можно будет поставлять в Турцию и в страны Европы по 31,5 млрд куб. м газа.

Авторы: Людмила Подобедова, Андрей Гатинский, Евгений Калюков
Теги: «Турецкий поток», газопровод, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
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