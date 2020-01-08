Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Официальный старт поставкам газа по новому трубопроводу президенты России и Турции дали при помощи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Вчетвером лидеры объединенных проектом стран прокрутили символический красный вентиль, «открывая дорогу» газу.
В ходе церемонии Путин назвал запуск «Турецкого потока» важным для всей Европы, отметив поступательное развитие сотрудничества России и Турции, несмотря на помехи со стороны «некоторых других стран». Сам трубопровод Путин назвал «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».
«Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — сказал Путин, отметив высокую экологическую безопасность проекта.
Президент России выразил признательность властям Турции и президенту Эрдогану за политическую волю, проявленную при реализации проекта, отвечающего национальным интересам.