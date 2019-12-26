Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа

Этот вопрос рассмотрят при необходимости ускорить темпы и расширить объемы экспорта.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости

Энергостратегия России до 2035 года предусматривает допуск независимых производителей газа к экспорту по трубе, соответствующий вопрос рассмотрят при необходимости. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте Минэнерго.

«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью РБК говорил, что вопрос либерализации экспорта трубопроводного газа пока не обсуждается в правительстве. Он отметил, что «есть мягкие формулировки о том, что может быть».

Сейчас монополия на экспорт трубопроводного газа принадлежит «Газпрому». При этом к экспорту сжиженного природного газа в конце 2013 года допустили компании с долей государства более 50% и лицензиями на разработку шельфовых участков.