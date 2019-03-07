«Газпром экспорт» начал продавать газ в Европу за рубли

Компания «Газпром экспорт» провела на своей электронной торговой платформе первую сделку по продаже газа в Европу по цене, установленной в рублях. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Отмечается, что продано около 80 млн куб. м газа. Сделка реализована на условиях «до конца месяца» с поставкой в пункт NCG (хаб в Германии).

Гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отметила, что сделка имеет «поистине символическое значение», поскольку это первый случай, когда западноевропейская компания оплатила газ в рублях​.

Электронная торговая платформа ООО «Газпром экспорт» предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Она заработала в августе 2018 года. Предполагается, что она должна усовершенствовать взаимодействие с покупателями в Европе, сделав механизм продажи газа более эффективным. За это время на электронной платформе было реализовано около 3 млрд куб. м газа.