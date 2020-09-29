F-16 в Карабахе, евро бьет рекорды 2016 года. Главные новости РБК

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить осенние каникулы в школах и провести их одномоментно во всех учебных заведениях — с 5 по 18 октября. Частным школам рекомендовано организовать каникулы в это же время.

Родителям Собянин посоветовал провести время каникул дома или на даче, гулять во дворе или ближайшем парке, не посещать торговые центры и не кататься на общественном транспорте «ради развлечения».

Решение принято на фоне всплеска заболеваемости в столице. Индекс скорости распространения инфекции в Москве увеличился в три раза за три недели. Последние дни в городе ежедневно выявляют более 2 тыс. заболевших — это рекордные с июня показатели.

Владимир Путин тем временем, выступая на совещании с правительством, заявил, что «прекрасно понимает» людей, которым надоели ограничения из-за коронавирусной инфекции. Однако соблюдать их по-прежнему надо, напомнил он. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главными причинами заражения коронавирусной инфекцией является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Валюта вновь ставит четырехлетние рекорды

Евро и доллар продолжают дорожать — 29 сентября европейская валюта превысила 93 руб. впервые с января 2016 года.

Аналитики не верят в то, что рубль может ждать новый резкий обвал, но риски дальнейшего снижения курса сохраняются. После обновления очередных минимумов российская валюта может немного стабилизироваться, но в целом сохраняет курс на снижение, так как сейчас рубль не получает ни внутренней, ни внешней поддержки, полагает Елена Кожухова из «Велес Капитала».

На курс рубля негативно влияют санкционные риски из-за дела Алексея Навального, ситуация в Белоруссии и опасения новой волны коронавируса, которые заставляют инвесторов уходить из развивающихся стран.

Историку Дмитриеву добавили десять лет к приговору

Руководителю карельского отделения «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву, ужесточили приговор. Вместо 3,5 лет в колонии ему назначили 13 лет строгого режима.