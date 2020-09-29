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F-16 в Карабахе, евро бьет рекорды 2016 года. Главные новости РБК

Армения заявила о сбитом турецким истребителем F-16 штурмовике, евро подорожало до рекордных с 2016 года значений, историку Дмитриеву ужесточили приговор; главные новости — в обзоре РБК
Юрий Дмитриев (справа)
Юрий Дмитриев (справа) (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Армения обвинила Турцию в атаке на штурмовик Су-25

Армения утверждает, что турецкий F-16 взлетел с территории Азербайджана, вторгся в воздушное пространство страны и атаковал штурмовик Су-25.

  • По версии Еревана, турецкий самолет прикрывал действия азербайджанских беспилотников и авиации. Он выпустил ракету по Су-25, самолет был сбит, пилот штурмовика погиб.
  • Азербайджан и Турция опровергают обвинения Еревана. В Баку их назвали «очередной дезинформацией».
  • О том, что Турция поддерживает Азербайджан истребителями F-16, военными советниками и наемниками, неоднократно заявляли власти Армении. Накануне посол страны в России Вардан Тогонян заявил, что участие Турции в конфликте может стать условием применения ракетных комплексов «Искандер», а также подтолкнуть Ереван к признанию независимости Нагорного Карабаха.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить осенние каникулы в школах и провести их одномоментно во всех учебных заведениях — с 5 по 18 октября. Частным школам рекомендовано организовать каникулы в это же время.

  • Родителям Собянин посоветовал провести время каникул дома или на даче, гулять во дворе или ближайшем парке, не посещать торговые центры и не кататься на общественном транспорте «ради развлечения».
  • Решение принято на фоне всплеска заболеваемости в столице. Индекс скорости распространения инфекции в Москве увеличился в три раза за три недели. Последние дни в городе ежедневно выявляют более 2 тыс. заболевших — это рекордные с июня показатели.
  • Владимир Путин тем временем, выступая на совещании с правительством, заявил, что «прекрасно понимает» людей, которым надоели ограничения из-за коронавирусной инфекции. Однако соблюдать их по-прежнему надо, напомнил он. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главными причинами заражения коронавирусной инфекцией является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Валюта вновь ставит четырехлетние рекорды

Евро и доллар продолжают дорожать — 29 сентября европейская валюта превысила 93 руб. впервые с января 2016 года.

  • Аналитики не верят в то, что рубль может ждать новый резкий обвал, но риски дальнейшего снижения курса сохраняются. После обновления очередных минимумов российская валюта может немного стабилизироваться, но в целом сохраняет курс на снижение, так как сейчас рубль не получает ни внутренней, ни внешней поддержки, полагает Елена Кожухова из «Велес Капитала».
  • На курс рубля негативно влияют санкционные риски из-за дела Алексея Навального, ситуация в Белоруссии и опасения новой волны коронавируса, которые заставляют инвесторов уходить из развивающихся стран.

Историку Дмитриеву добавили десять лет к приговору

Руководителю карельского отделения «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву, ужесточили приговор. Вместо 3,5 лет в колонии ему назначили 13 лет строгого режима.

  • Уголовное дело против историка возбудили в 2016 году. Его изначально обвиняли в педофилии. По версии обвинения, глава карельского «Мемориала» делал фотографии своей обнаженной несовершеннолетней падчерицы, которая также подвергалась сексуальному насилию с его стороны. Сам Дмитриев объяснял, что после детдома девочка попала к нему ослабленной, поэтому он вел дневник здоровья с фотографиями.
  • В июле 2020 года суд приговорил историка по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 3, 4 ст. 132 УК) к 3,5 года лишения свободы. До этого Дмитриев больше двух лет просидел в СИЗО, поэтому должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.
Автор
Георгий Тадтаев
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