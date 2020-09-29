F-16 в Карабахе, евро бьет рекорды 2016 года. Главные новости РБК
Армения обвинила Турцию в атаке на штурмовик Су-25
Армения утверждает, что турецкий F-16 взлетел с территории Азербайджана, вторгся в воздушное пространство страны и атаковал штурмовик Су-25.
- По версии Еревана, турецкий самолет прикрывал действия азербайджанских беспилотников и авиации. Он выпустил ракету по Су-25, самолет был сбит, пилот штурмовика погиб.
- Азербайджан и Турция опровергают обвинения Еревана. В Баку их назвали «очередной дезинформацией».
- О том, что Турция поддерживает Азербайджан истребителями F-16, военными советниками и наемниками, неоднократно заявляли власти Армении. Накануне посол страны в России Вардан Тогонян заявил, что участие Турции в конфликте может стать условием применения ракетных комплексов «Искандер», а также подтолкнуть Ереван к признанию независимости Нагорного Карабаха.