Карельскому историку Дмитриеву увеличили приговор почти на десять лет

В июле его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. С учетом проведенного времени в СИЗО Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре этого года

Юрий Дмитриев (справа) (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок почти на десять лет. Об этом сообщил РБК его представитель, адвокат Игорь Перов.

«В обвинительной части приговор Петрозаводского городского суда изменен, и, соответственно, Дмитриеву срок апелляционный суд поменял: с трех с половиной лет общего режима на 13 лет строгого режима».

Уголовное дело против историка возбудили в 2016 году. Изначально его обвиняли по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

По версии обвинения, глава карельского «Мемориала» делал фотографии своей обнаженной несовершеннолетней падчерицы, которая также подвергалась сексуальному насилию с его стороны. Сам Дмитриев объяснял, что после детдома девочка попала к нему ослабленной, поэтому он вел дневник здоровья с фотографиями.