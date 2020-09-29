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Карельскому историку Дмитриеву увеличили приговор почти на десять лет

В июле его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. С учетом проведенного времени в СИЗО Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре этого года
Юрий Дмитриев (справа)
Юрий Дмитриев (справа) (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок почти на десять лет. Об этом сообщил РБК его представитель, адвокат Игорь Перов.

«В обвинительной части приговор Петрозаводского городского суда изменен, и, соответственно, Дмитриеву срок апелляционный суд поменял: с трех с половиной лет общего режима на 13 лет строгого режима».

Уголовное дело против историка возбудили в 2016 году. Изначально его обвиняли по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

Защита и прокурор обжаловали приговор историка Юрия Дмитриева
Общество
Юрий Дмитриев

По версии обвинения, глава карельского «Мемориала» делал фотографии своей обнаженной несовершеннолетней падчерицы, которая также подвергалась сексуальному насилию с его стороны. Сам Дмитриев объяснял, что после детдома девочка попала к нему ослабленной, поэтому он вел дневник здоровья с фотографиями.

Прокуратура требовала посадить Дмитриева на 15 лет, однако по части обвинений он был оправдан. Ему вменили лишь незаконное хранение оружия. В 2018 году оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр. По словам адвокатов Дмитриева, причиной этого стало некое письмо от лица приемной дочери историка, в котором она рассказывает о своих страданиях.

Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии
Общество
Юрий Дмитриев (в центре)

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В июле 2020 года суд приговорил историка по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 3, 4 ст. 132 УК) к 3,5 года лишения свободы. До этого Дмитриев больше двух лет просидел в СИЗО, поэтому должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Юрий Дмитриев известен тем, что в начале 1990-х годов обнаружил в Карелии несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек. В 2014 году он возглавил местное отделение «Мемориала».

Авторы
Михаил Котляр, Артем Афонский
приговор Карелия суд
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Защита и прокурор обжаловали приговор историка Юрия Дмитриева
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Суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия
Общество
Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии
Общество
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