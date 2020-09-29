Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в пандемию коронавируса, как и весь мир, столкнулась с тихим и очень опасным противником. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, трансляцию ведет РБК.

Он отметил, что «прекрасно понимает» людей, которым надоели ограничения из-за коронавирсной инфекции.

«Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником», — сказал Путин.

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