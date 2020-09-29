Общество , 29 сен, 16:15
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Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником»
Владимир Путин
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в пандемию коронавируса, как и весь мир, столкнулась с тихим и очень опасным противником. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, трансляцию ведет РБК.
Он отметил, что «прекрасно понимает» людей, которым надоели ограничения из-за коронавирсной инфекции.
«Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником», — сказал Путин.
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