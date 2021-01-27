Путин поговорил с Байденом, кто заплатит за полигоны. Главные новости РБК

Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились; правительство хочет снять с бюджета расходы на рекультивацию полигонов; бизнес стал чаще искать сотрудников среди знакомых; врачи хотят сроки за нападения на них — в обзоре РБК

Путин обсудил СНВ-3 с новым президентом США

Президент России Владимир Путин впервые поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом. После выборов 3 ноября и до вступления в должность Байдена Путин направлял ему только поздравительные телеграммы.

Президенты обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который предусматривает взаимное сокращение ядерных вооружений. Вскоре после разговора стало известно, что президент России внес в Думу законопроект о продлении соглашения, а днем ранее о том, что работа по продлению документа уже стартовала, заявили в МИД России.

Сообщения Кремля и Белого дома о содержании разговора президентов несколько отличаются. Так, в Москве заявили, что Путин и Байден также обсудили выход США из Договора по открытому небу, иранскую «ядерную сделку», ситуацию на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Беседа лидеров «носила деловой и откровенный характер», уточнили в Кремле.

Белый дом опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Байден во время беседы с Путиным упоминал «вмешательство» России в выборы, заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального и другие спорные темы. Президент США «выразил озабоченность» этими вопросами, говорится в сообщении Вашингтона. Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея Фотогалерея

Кто будет платить за рекультивацию мусорных полигонов

В середине декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору (РЭО) разработать правовые механизмы, которые позволят возложить ответственность за рекультивацию полигонов с отходами на мусорных операторов, узнал РБК.