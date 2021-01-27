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Путин поговорил с Байденом, кто заплатит за полигоны. Главные новости РБК

Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились; правительство хочет снять с бюджета расходы на рекультивацию полигонов; бизнес стал чаще искать сотрудников среди знакомых; врачи хотят сроки за нападения на них — в обзоре РБК

Путин обсудил СНВ-3 с новым президентом США

Президент России Владимир Путин впервые поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом. После выборов 3 ноября и до вступления в должность Байдена Путин направлял ему только поздравительные телеграммы.

  • Президенты обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который предусматривает взаимное сокращение ядерных вооружений. Вскоре после разговора стало известно, что президент России внес в Думу законопроект о продлении соглашения, а днем ранее о том, что работа по продлению документа уже стартовала, заявили в МИД России.
  • Сообщения Кремля и Белого дома о содержании разговора президентов несколько отличаются. Так, в Москве заявили, что Путин и Байден также обсудили выход США из Договора по открытому небу, иранскую «ядерную сделку», ситуацию на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Беседа лидеров «носила деловой и откровенный характер», уточнили в Кремле.
  • Белый дом опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Байден во время беседы с Путиным упоминал «вмешательство» России в выборы, заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального и другие спорные темы. Президент США «выразил озабоченность» этими вопросами, говорится в сообщении Вашингтона.
    Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея
    Фотогалерея 

Кто будет платить за рекультивацию мусорных полигонов

В середине декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору (РЭО) разработать правовые механизмы, которые позволят возложить ответственность за рекультивацию полигонов с отходами на мусорных операторов, узнал РБК.

  • Представитель Абрамченко подтвердила, что такое поручение было, и пояснила, что правительство не устраивает нынешняя ситуация, при которой оператор полигона заинтересован в нем только до тех пор, пока он приносит прибыль, а затем бросает его, а рекультивацией уже занимается государство за счет бюджетных средств.
  • Стоимость рекультивации свалок может достигать миллиардов рублей: так, на рекультивацию свалки в Челябинске, которая работала с 1949 года (74 га), было выделено примерно 4 млрд руб., а стоимость рекультивации свалки «Игумново» в Нижегородской области и свалки промотходов «Белое море» (около 71 га) составила 7,2 млрд руб. При формировании тарифа на вывоз мусора рекультивацию полигонов никогда не включали, сообщили РБК операторы полигонов.
  • В то же время рост тарифов в сфере твердых коммунальных отходов ограничен предельным индексом инфляции, установленным ФАС, — не более 4% в год, поэтому заложить их в тариф не получится. Нужно искать другие источники финансирования для рекультивации полигонов, уверены источники РБК в правительстве.
  • Представители Минприроды и Росприроднадзора не ответили на запросы РБК на момент публикации. Свои предложения они должны направить в правительство к 3 февраля.

Какие механизмы для того, чтобы избежать роста тарифов, ранее предлагала вице-премьер Виктория Абрамченко и что говорят по этому поводу представители бизнеса — читайте в материале РБК.

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Вице-премьер Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам не хватит макарон»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Врачи поддержали уголовное наказание за нападение на них

Необходимо ужесточить уголовное наказание за нападение на медицинских работников во время исполнения ими своих обязанностей, а в случае причинения вреда здоровью медработника — давать реальные сроки. Так считают 88% опрошенных в приложении «Справочник врача» медицинских работников.

  • Почти 20% опрошенных врачей хоть раз за время работы сталкивались с нападениями пациентов или их родственников. Почти 60% заявили, что до насилия дело не доходило, но выслушивать оскорбления со стороны пациентов или их родственников им приходилось. Никогда не было конфликтов с пациентами у чуть более 20% опрошенных.
  • При этом 45% респондентов заявили о необходимости установки «тревожной кнопки» на рабочем месте врача, а 44% считают, что в кабинетах необходимо установить видеокамеры для записи бесед врача с пациентами. Около 25% опрошенных считают, что штат охранников в больницах нужно усилить.
  • Из тех, кто сталкивался с нападениями со стороны пациентов, только треть (33%) обратились в полицию, 47% уверены, что обращаться к правоохранительным органам бессмысленно, 20% не доверяют органам правопорядка, 34% считают, что «на больных не обижаются». Добились компенсации морального вреда или реального срока для обидчика из обратившихся в полицию единицы, большинство столкнулось с отказом полиции принять заявление и с отказом возбудить дело.

Российский бизнес стал чаще искать сотрудников по знакомству

В последние два года выросла доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ. Итоговый доклад есть у РБК.

  • Доля тех, кто ищет сотрудников по знакомству, выросла с 26 до 50%, а доля тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов, увеличилась в шесть раз, с 3 до 20%. В результате поиск новых сотрудников через знакомых практически сравнялся по популярности с их набором через интернет-ресурсы (53%).
  • На популярность малозатратных способов поиска новых сотрудников повлияла в том числе пандемия, из-за которой бизнес использует любые возможности сократить затраты, считают аналитики НАФИ. По этой же причине растет популярность стажеров: привлечение студентов и выпускников позволяет найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.
  • Опрос проводился в ноябре 2020 года в 73 регионах России, в нем участвовали 500 руководящих сотрудников малых и средних предприятий.
Автор
Наталья Демченко
правительство мусорные полигоны поиск работы Владимир Путин Джо Байден врачи уголовное дело главные новости
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Бизнес
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