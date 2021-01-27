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Правительство обяжет владельцев полигонов оплачивать их рекультивацию

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию. Бизнес готов учитывать эти расходы в своих тарифах, но власти такой подход не поддерживают
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, 17 декабря поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору (РЭО) представить предложения по созданию механизмов, обеспечивающих проведение работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок «за счет средств владельцев полигонов».

Это следует из протокола совещания под руководством вице-премьера. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева. Предложения должны быть направлены к 3 февраля.

Представители Минприроды и Росприроднадзора не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Как государство предлагает ликвидировать полигоны

По словам Галичевой, ведомствам необходимо проработать правовые конструкции и модели, при которых будет возможно возложить ответственность за рекультивацию полигонов на их владельцев. В числе прочих могут быть проработаны меры стимулирования и поддержки.

«Зачастую бизнес заинтересован в своих площадках до тех пор, пока они приносят прибыль. Финансирование же рекультивации происходит за счет бюджета, — объясняет представитель Абрамченко. — Пока государство ликвидирует вред, который существенно влияет на качество жизни населения, появляются новые площадки, которые впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства. Почему эту работу должны оплачивать граждане?»

Галичева считает, что модель рекультивации полигонов будет похожа на ту, которая предусмотрена для владельцев промышленных объектов накопленного экологического вреда: «Намусорил — убери за собой». «У нас с командой уже появился такой термин, как «генеральная уборка страны», — говорила Абрамченко в интервью РБК в сентябре 2020-го. — Нужно сделать «уборку» накопленных отходов, меньше мусорить и сортировать весь мусор с извлечением полезных фракций. Для этого нужно построить мощности по сортировке и утилизации отходов, а захоронение [в земле] «хвостов», которые остаются после этого, должно сократиться в два раза».

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Бизнес
Виктория Абрамченко

Сокращение вдвое отходов, направляемых на полигоны, к 2030 году предусмотрено указом президента Владимира Путина о национальных целях развития России, подписанным в июле 2020 года. В прошлом году в России было образовано около 60 млн т твердых коммунальных отходов, из них на полигоны направлено около 80%.

Нацпроект «Экология» предусматривает, что к 2024 году будет ликвидирован как минимум 191 объект (свалки и полигоны) за 124 млрд руб. Но в России сейчас фактически насчитывается 1,5 тыс. свалок, работа которых должна быть прекращена, говорил ранее РБК представитель РЭО. В Подмосковье 24 декабря 2020 года был закрыт последний из 39 полигонов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал закрыть все 15 полигонов в регионе до конца 2023 года.

Сколько стоит рекультивация

Стоимость рекультивации свалок и полигонов зависит от объема захороненных на них отходов и их площади. Например, на рекультивацию свалки в Челябинске, которая работала с 1949 года, было выделено примерно 4 млрд руб. «По масштабам она, конечно, впечатляет. <...> Площадь — 74 га, свалочное тело 40 м высотой, и это крупнейшая свалка в Европе в черте города. Ее удалось ликвидировать. На сегодняшний день вокруг этой свалки уже нет никаких выбросов, никаких стоков», — говорила Абрамченко. Стоимость рекультивации свалки «Игумново» в Нижегородской области и свалки промотходов «Белое море» (около 71 га) составила 7,2 млрд руб.

Совладелец одного из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге «Автопарк № 1 «Спецтранс» и полигона твердых бытовых отходов в Ленинградской области «Новый Свет — Эко» (площадью 46,7 га) Анатолий Язев согласен с тем, что собственник должен отвечать за рекультивацию полигона с первых дней эксплуатации и за его содержание. Он оценивает рекультивацию крупного полигона не менее чем в 1 млрд руб. (при накоплении 10–15 млн т отходов в год).

Под Гатчиной построят технопарк по переработке мусора из Петербурга
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Для того чтобы собственники мусорных полигонов смогли финансировать рекультивацию своих объектов, расходы на это направление должны быть предусмотрены в тарифе, считает председатель совета директоров ГК «Чистый город» (владеет региональными операторами и инвестирует в отрасль в шести субъектах Южного федерального округа) Полина Вергун. «На сегодняшний день при расчете тарифов на захоронение и вывоз мусора эти затраты не закладываются», — подчеркнула она. Другим источником финансирования рекультивации могут стать только средства бюджета, считает Вергун.

Язев подтверждает, что расходы на рекультивацию полигонов никогда не включали в стоимость вывоза мусора и размещения отходов на полигонах. Он также считает, что эти затраты необходимо предусмотреть в тарифе, который сейчас «слишком низкий» (около 1,5 тыс. руб. за тонну при захоронении мусора на полигонах в Ленобласти). «Мусор везут на полигон, это дешевле, чем перерабатывать его, строить новые заводы», — говорит бизнесмен. По его оценкам, при включении затрат на рекультивацию в тариф его нужно увеличивать на 30–40%, чтобы к концу 2023 года у владельцев полигонов появились средства на их рекультивацию.

Компания «Новый Свет — Эко», полигон которой должен быть закрыт через три года, уже подала властям Ленинградской области заявку о включении в тариф на обращение с отходами затрат по его рекультивации. «Нам тарифный комитет пока это не согласовал, а отправил запрос о разъяснении в ФАС», — сказал Язев. РБК направил запросы в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и управление ФАС.

Приведет ли это к росту тарифов для населения

Рост тарифов на вывоз отходов для населения, который неизбежен при увеличении стоимости захоронения отходов на полигонах на треть и выше, противоречит политике государства по недопущению роста этих тарифов, замечает глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин.

Сейчас рекультивация не входит в тариф на вывоз отходов для населения, подтвердил РБК представитель РЭО. И предпосылок для включения расходов на эти мероприятия в тариф нет, добавил он: рост тарифов в сфере твердых коммунальных отходов ограничен предельным индексом инфляции, который устанавливает ФАС, — не более 4% в год.

Источник РБК в правительстве также отмечает, что владельцам полигонов не позволят включать в тариф расходы на их рекультивацию и тем более увеличивать тарифы на 30% и выше. «Ни один губернатор не допустит такого роста стоимости услуг ЖКХ, к тому же ФАС не позволяет им бесконтрольно расти по желанию владельцев полигонов. Надо искать другие источники финансирования», — считает собеседник РБК.

Но Губайдуллин полагает, что поручение Абрамченко позволит устранить правовой пробел в отношении того, каким образом должны аккумулироваться необходимые средства на рекультивацию полигонов — за счет тарифного источника или иного механизма.

Вице-премьер согласовала концепцию по переработке отходов
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Если исходить из принципа «загрязнитель платит», то полигонное захоронение — это результат деятельности производителей товаров и упаковки. Именно механизм расширенной ответственности производителя (РОП) должен стимулировать утилизацию отходов», — замечает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Если на деньги, собранные в рамках РОП, не производится утилизация отходов, то они должны стать источником финансирования рекультивации полигонов, уверена она. Представители Абрамченко и РЭО не стали комментировать, могут ли эти средства использоваться на рекультивацию. Но вице-премьер ранее говорила: «Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов. Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров тарифы для населения должны снижаться».

В 2020 году за счет экосбора в рамках расширенной ответственности производителей было собрано около 3 млрд руб., а население заплатило за вывоз отходов более 190 млрд руб., сообщало Минприроды. В конце 2020 года Абрамченко утвердила новую концепцию РОП, цель которой — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки.

Автор
Людмила Подобедова
При участии
Роман Кирьянов
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