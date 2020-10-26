Путин предложил НАТО уступку, белорусы бастуют. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета Политика, 20:50 Кадыров подарил Mercedes-Benz Саиду Нурмагомедову Спорт, 20:40 В Минске силовики начали снова задерживать протестующих Общество, 20:36 Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами Бизнес, 20:25 3 стратегии перед выборами: спекуляции, полная распродажа и уход от риска Инвестиции, 20:18 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 20:12 Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков Спорт, 20:10 Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору Политика, 19:55 41 страна заявила о готовности принять участие в Евровидении-2021 Стиль, 19:50 Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет Общество, 19:46 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 19:43 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 19:43 Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19 Общество, 19:38 Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода Общество, 19:36
Общество ,  
0 

Путин предложил НАТО уступку, белорусы бастуют. Главные новости РБК

Новые предложения Путина о развертывании ракет, белорусская оппозиция пытается организовать забастовку, задержание владельцев ИТ-компании Merlion, как больницы готовятся ко втрой волне COVID-19 — главные новости РБК

Путин предложил НАТО уступку по ракетам

Президент опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в ее европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги.

  • Крылатая ракета 9М729 для комплексов «Искандер» была поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне утверждали, что радиус поражения 9М729 превышает 500 км, установленных договором.
  • По словам Путина, Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего ДРСМД, но «готова в духе доброй воли» и дальше не развертывать их в европейской части страны. Если, конечно, НАТО также откажется от развертывания запрещавшихся этим договором ракет в Европе.
  • Российский лидер также заявил, что Москва может согласиться на проверки ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

Белорусская оппозиция объявила забастовку

26 октября после истечения срока ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко, белорусская оппозиция объявила о начале общенациональной забастовки. В СМИ и Telegram-каналах сообщатся о срыве работы на крупных предприятиях, власти это опровергают.

Video

  • С утра стачка рабочих началась на «Гродно Азоте», одном из крупнейших предприятий страны. Около сотни сотрудников отказались выходить на смену. Попытки реализовать массовую забастовку были и на других промышленных гигантах, например на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и Минском тракторном заводе. Сотрудник МЗКТ Сергей Макаров рассказал РБК, что в акции протеста сначала принимали участие 60 человек, потом их осталось 20, а позже протестующие разошлись. «Забастовки не получилось, слишком мало людей», — констатировал он.
  • Власти заявляют, что крупные предприятия работают в штатном режиме.
  • В забастовке кроме рабочих приняли участие и студенты, отказавшиеся выходить на учебу. Сегодня в Минске прошла очередная массовая акция, участники которой собирались у главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ). В БГУ на фоне акций протеста ограничили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Владельцев Merlion задержали по делу об убийстве

В Москве по подозрению в организации убийства задержаны трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion и банка «Реалист» — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Ранее, 23 октября, по тому же делу был задержан связанный с ними бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.

  • Абрамов, Мангутов и Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».
  • В этом банке членом совета директоров является Левин.
  • Представитель пресс-службы Merlion сообщил РБК, что все офисы компании работают в штатном режиме. Дополнительной информации о деталях дела в отношении владельцев компании у Merlion нет.

Главврачи рассказали о второй волне эпидемии

В России 26 октября зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 347. Опрошенные РБК главврачи московских больниц говорят о большой загруженности медучреждений и надеются на скорую массовую вакцинацию.

  • Загруженность как госпитальных, так и реанимационных коек под коронавирус в НИИ Склифосовского полная, сообщил главврач Сергей Петриков. В «коронавирусной» Филатовской больнице остается небольшой резерв мест, «но обольщаться не стоит» сообщил главврач Валерий Вечорко. Все опрошенные РБК специалисты отмечают, что ожидают поступления в свои учреждения противовирусного лекарственного средства ремдесивир, которое было недавно зарегистрировано Минздравом. «Зарубежные коллеги считают его эффективным препаратом, мы тоже намерены его применять», — сообщил Вечорко. О дефиците средств защиты ни в одной больнице не сообщили.
  • В регионах ситуация не лучше. В Ростове-на-Дону после COVID-19 умер главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Именно в его больнице разгорелся скандал в связи с сообщениями о гибели пациентов на ИВЛ из-за нехватки кислорода.
  • Первая вакцина от коронавируса, «Спутник V», остается на этапе пострегистрационных испытаний. Большинство привитых переносят укол без каких-либо проявлений, побочные эффекты врачи наблюдали у 15% получивших ее, рассказал глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург. Серьезных побочных эффектов пока не зафиксировано, однако у некоторых добровольцев поднимается температура тела, появляются головная боль и боли в мышцах.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter