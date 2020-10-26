Путин предложил НАТО уступку, белорусы бастуют. Главные новости РБК

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Путин предложил НАТО уступку по ракетам

Президент опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в ее европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги.

Крылатая ракета 9М729 для комплексов «Искандер» была поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне утверждали, что радиус поражения 9М729 превышает 500 км, установленных договором.

По словам Путина, Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего ДРСМД, но «готова в духе доброй воли» и дальше не развертывать их в европейской части страны. Если, конечно, НАТО также откажется от развертывания запрещавшихся этим договором ракет в Европе.

Российский лидер также заявил, что Москва может согласиться на проверки ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

Белорусская оппозиция объявила забастовку

26 октября после истечения срока ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко, белорусская оппозиция объявила о начале общенациональной забастовки. В СМИ и Telegram-каналах сообщатся о срыве работы на крупных предприятиях, власти это опровергают.