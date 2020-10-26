Создатели «Спутника V» раскрыли долю привившихся с побочными эффектами

По словам Александра Гинцбурга, у 85% привившихся вакциной «Спутник V» не было выявлено никаких побочных эффектов. У остальных наблюдались повышение температуры, головная боль, ломота в мышцах и покраснения на месте инъекции

Фото: sputnikvaccine.com

Большинство переносят прививку вакциной «Спутник V» без каких-либо проявлений, побочные эффекты врачи наблюдали у 15% получивших ее. Об этом рассказал глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гинцбурга, среди возможных побочных эффектов после прививки — поднятие температуры до 38 градусов, иногда головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

О таком же проценте побочных эффектов Гинцбург рассказал 18 сентября, в самом начале третьей фазы пострегистрационных испытаний этой вакцины. После того как ее получили около 800 человек, ученый заявил, что побочные эффекты были у 14–15% добровольцев.

«У некоторых добровольцев поднимается температура тела, появляется головная боль, появляются боли в мышцах. Это стандартные проявления для всех вакцин», — сказал Гинцбург и добавил, что серьезных побочных эффектов у добровольцев нет.