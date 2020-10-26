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Создатели «Спутника V» раскрыли долю привившихся с побочными эффектами

По словам Александра Гинцбурга, у 85% привившихся вакциной «Спутник V» не было выявлено никаких побочных эффектов. У остальных наблюдались повышение температуры, головная боль, ломота в мышцах и покраснения на месте инъекции
Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Большинство переносят прививку вакциной «Спутник V» без каких-либо проявлений, побочные эффекты врачи наблюдали у 15% получивших ее. Об этом рассказал глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гинцбурга, среди возможных побочных эффектов после прививки — поднятие температуры до 38 градусов, иногда головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

О таком же проценте побочных эффектов Гинцбург рассказал 18 сентября, в самом начале третьей фазы пострегистрационных испытаний этой вакцины. После того как ее получили около 800 человек, ученый заявил, что побочные эффекты были у 14–15% добровольцев.

«У некоторых добровольцев поднимается температура тела, появляется головная боль, появляются боли в мышцах. Это стандартные проявления для всех вакцин», — сказал Гинцбург и добавил, что серьезных побочных эффектов у добровольцев нет.

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Фото:Ian Waldie / Getty Images

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава.

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«Спутник V» стал первой российской зарегистрированной вакциной, получившей удостоверение 11 августа. Третья пострегистрационная фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Как сообщил тогда глава Минздрава Михаил Мурашко, для испытания вакцины были набраны 31 тыс. человек за десять дней. Кроме того, министр рассказал о новом приложении для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком препарата.

Вакцинирование от коронавируса происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а через 21 день делают вторую инъекцию. По планам, в испытаниях препарата должны принять участие 40 тыс. человек, из них 10 тыс. получат плацебо.

Гинцбург 11 октября рассказал, что организмы мужчин и женщин одинаково реагируют на вакцинацию. «Может быть, когда 40 тыс. провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал он тогда, отвечая на вопрос, есть ли разница в реакциях на вакцину у мужчин и женщин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
При участии
Роман Кирьянов
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