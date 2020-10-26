Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства

В Москве по подозрению в организации убийства задержаны трое владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка «Реалист». Ранее по той же статье был задержан связанный с ними бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин

Олег Карчев (Фото: magadan-eparchy.ru)

Трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны по делу об организации убийства, сообщило издание Tadviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда.

Топ-менеджеры задержаны по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второму — до 20 лет.

Сейчас ожидается избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. РБК направил запрос в Следственный комитет и пресс-службу Хорошевского районного суда.

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».