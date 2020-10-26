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Технологии и медиа ,  
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Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства

В Москве по подозрению в организации убийства задержаны трое владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка «Реалист». Ранее по той же статье был задержан связанный с ними бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин
Олег Карчев
Олег Карчев (Фото: magadan-eparchy.ru)

Трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны по делу об организации убийства, сообщило издание Tadviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда.

Топ-менеджеры задержаны по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второму — до 20 лет.

Сейчас ожидается избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. РБК направил запрос в Следственный комитет и пресс-службу Хорошевского районного суда.

Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве
Технологии и медиа
Борис Левин (слева)

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».

В пятницу, 23 октября, стало известно о задержании сотрудника Merlion и члена совета директоров банка «Реалист» Бориса Левина. В офисе Merlion проходили обыски. В 2008 году Борис Левин, являясь вице-президентом по безопасности «Евросети», был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина в 2003 году. Следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве также одного из основателей «Евросети» Евгения Чичваркина, из-за чего он вынужден был уехать в Великобританию. В конце 2010 года суд присяжных оправдал Бориса Левина и других сотрудников «Евросети», а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против Чичваркина.

Представитель пресс-службы Merlion сообщил РБК, что все офисы компании работают в штатном режиме. «Все действующие соглашения с партнерами выполняются, все подразделения осуществляют свою деятельность в прежнем объеме, — заявил он. — Что касается обстоятельств и деталей следствия, в рамках которого были проведены задержания, Merlion не располагает дополнительной информацией, кроме той, которая доступна в официальных источниках».

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Автор
Анастасия Скрынникова
При участии
Владислав Скобелев, Маргарита Алехина, Любовь Порываева
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