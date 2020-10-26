СМИ сообщили о задержании бастующих работников «Гродно Азота»

На минских заводах МТЗ и МЗКТ, передает «Радио Свобода», несколько рабочих присоединились к забастовке, точное их количество неизвестно.
Сотрудник МЗКТ Сергей Макаров рассказал РБК, что в акции протеста сначала принимали участие 60 человек, потом осталось 20, позже протестующие разошлись. «Забастовки не получилось, слишком мало людей», — констатировал он.
В пресс-службе МЗКТ сообщили, что не владеют информацией о забастовке на предприятии.
О начале общенациональной забастовки с 26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила накануне. В этот день истек срок ультиматума, который она выдвигала президенту Александру Лукашенко с требованием уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных.
В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.
По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов. Оппозиция обвиняет власти в многочисленных фальсификациях. Лукашенко неоднократно говорил, что голосование прошло законно, в организации протестов он обвиняет Запад.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва придерживается политики невмешательства во внутренние дела Белоруссии. Он поздравил Лукашенко с победой. В конце августа Москва и Минск договорились о кредите в размере $1,5 млрд для Белоруссии.
Авторы
Владислав Гордеев, Любовь Порываева