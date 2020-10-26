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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ сообщили о задержании бастующих работников «Гродно Азота»

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки после истечения срока ультиматума, который она выдвинула президенту Александру Лукашенко. Сколько человек последовали ее призыву, пока неизвестно
Работники МЗКТ, МТЗ, &laquo;Гродно Азот&raquo;
Работники МЗКТ, МТЗ, «Гродно Азот» (Фото: belnp / VK)

В день начала объявленной лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской общенациональной забастовки у проходной химического предприятия «Гродно Азот» собрались около 100 сотрудников, сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, они отказываются идти на смену. К проходной приехали милицейские машины, начались задержания. Количество задержанных пока неизвестно.

У гродненского завода «Химволокно» собрались около 20 человек, которые также отказываются занять рабочие места, уточнило издание.

«Да, люди вышли к заводоуправлению. Есть задержания, но пока неизвестно, сколько», — сообщил РБК сотрудник «Гродно Азота».

В пресс-службе «Гродно Азот» РБК сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, на данный момент акции протеста нет. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что не владеют информацией о забастовках на предприятиях.

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На минских заводах МТЗ и МЗКТ, передает «Радио Свобода», несколько рабочих присоединились к забастовке, точное их количество неизвестно.

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Сотрудник МЗКТ Сергей Макаров рассказал РБК, что в акции протеста сначала принимали участие 60 человек, потом осталось 20, позже протестующие разошлись. «Забастовки не получилось, слишком мало людей», — констатировал он.

В пресс-службе МЗКТ сообщили, что не владеют информацией о забастовке на предприятии.

О начале общенациональной забастовки с 26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила накануне. В этот день истек срок ультиматума, который она выдвигала президенту Александру Лукашенко с требованием уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных.

Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Политика
Светлана Тихановская

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов. Оппозиция обвиняет власти в многочисленных фальсификациях. Лукашенко неоднократно говорил, что голосование прошло законно, в организации протестов он обвиняет Запад.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва придерживается политики невмешательства во внутренние дела Белоруссии. Он поздравил Лукашенко с победой. В конце августа Москва и Минск договорились о кредите в размере $1,5 млрд для Белоруссии.

Авторы
Владислав Гордеев, Любовь Порываева
забастовка Белоруссия Светлана Тихановская
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Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
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