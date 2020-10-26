СМИ сообщили о задержании бастующих работников «Гродно Азота»

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки после истечения срока ультиматума, который она выдвинула президенту Александру Лукашенко. Сколько человек последовали ее призыву, пока неизвестно

Работники МЗКТ, МТЗ, «Гродно Азот» (Фото: belnp / VK)

В день начала объявленной лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской общенациональной забастовки у проходной химического предприятия «Гродно Азот» собрались около 100 сотрудников, сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, они отказываются идти на смену. К проходной приехали милицейские машины, начались задержания. Количество задержанных пока неизвестно.

У гродненского завода «Химволокно» собрались около 20 человек, которые также отказываются занять рабочие места, уточнило издание.

«Да, люди вышли к заводоуправлению. Есть задержания, но пока неизвестно, сколько», — сообщил РБК сотрудник «Гродно Азота».

В пресс-службе «Гродно Азот» РБК сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, на данный момент акции протеста нет. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что не владеют информацией о забастовках на предприятиях.