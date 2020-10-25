Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

В воскресенье истек срок действия ультиматума, который она предъявила Лукашенко, потребовав его отставки, освобождения политзаключенных и прекращения насилия. В этот же день в Белоруссии прошли массовые акции протеста

Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

С 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ее сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

25 октября истекает срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.

В этот же день в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

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«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.