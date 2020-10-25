Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Роналдиньо заразился коронавирусом Спорт, 21:53 Ибрагимович назвал Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от веса Спорт, 21:51 Квят объяснил последнее место на Гран-при Португалии Спорт, 21:37 Трамп назвал конфликт в Карабахе «легким случаем» и пообещал его решить Политика, 21:37 США сообщили о проблемах с введением новых санкций против России Политика, 21:29 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 21:18 Ефремов выразил надежду на смягчение приговора в кассационной инстанции Общество, 21:06 Судейский скандал, сенсация и лидерство «Спартака». Итоги тура РПЛ Спорт, 21:06 Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку Политика, 20:58 «Уфа» не сумела выиграть в десятом матче подряд Спорт, 20:57 США заявили о подталкивании Азербайджана к перемирию с Арменией Политика, 20:56 Емельяненко отказался назвать Нурмагомедова величайшим бойцом UFC Спорт, 20:24 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 20:23 Правозащитники сообщили о почти 140 задержанных на акциях в Белоруссии Общество, 20:12
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

В воскресенье истек срок действия ультиматума, который она предъявила Лукашенко, потребовав его отставки, освобождения политзаключенных и прекращения насилия. В этот же день в Белоруссии прошли массовые акции протеста
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

С 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ее сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

25 октября истекает срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.

В этот же день в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Video

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что народ Белоруссии готов «давать слово и отвечать за него». «Беларусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима», — заявила Тихановская.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Кроме Минска протесты проходили также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что в воскресенье в Белорусии были задержаны почти 200 человек (данные на 21:30 мск).

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В МВД сообщали, что в ходе акции протеста в Минске ее участники пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также утверждали, что проводят задержания «агрессивно настроенных участников акции протеста».

СМИ сообщали, что в результате применения светошумовых гранат как минимум два человека получили ранения. По их данным, это мужчина и женщина, оба получили повреждения ног.

В МВД пообещали предоставить данные о пострадавших утром.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. В штабе Тихановской заявили, что победу одержала она.

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Политика
Фото:Reuters

Оппозиция считает, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, и настаивает на проведении повторных выборов. Лукашенко заявлял, что с его результатом (80% по данным ЦИК), фальсификации невозможны.

Россия признала Лукашенко президентом. В ЕС и США его не считают легитимным главой государства.

Автор
Мария Лисицына
Светлана Тихановская Белоруссия забастовка
Материалы по теме
Милиция применила спецсредства против протестующих в Минске. Видео
Общество
В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом
Политика
В центр Минска стянули военную технику и силовиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter