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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Реальные доходы россиян сократились, СМИ узнали о работе лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне сообщений о его смерти, власти Москвы ответили на иск против режима самоизоляции. Главное за выходные — в подборке РБК

Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (денежные доходы минус обязательные платежи, в том числе налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных Росстата.

  • Снижение доходов населения вызвало ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями, которые начали страдать от последствий пандемии коронавируса еще в феврале, полагают экономисты.
  • Однако антивирусные ограничения, введенные властями во второй половине марта, еще не успели сказаться на доходах населения за первый квартал, отмечают они. В базовом сценарии падение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале может составить 5%, прогнозирует Лилия Овчарова из Института социальной политики ВШЭ. По данным Института исследований ВЭБ.РФ, реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года — до 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.
  • Максимальное падение с 2014 года показал и прирост сбережений в январе—марте, который сократился на 6,5%. Две трети россиян (63%) при этом вообще не имеют накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два-шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие».

СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти

Об ухудшении состояния северокорейского лидера телеканал CNN сообщил 21 апреля. По его данным, Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля и впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Источники телеканала в американской администрации сообщили, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось, после того как он перенес операцию на сердце.

  • 23 апреля власти Китая отправили в Северную Корею группу медиков, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщал Reuters со ссылкой на три анонимных источника.
  • 25 апреля вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына. Глава Корейской ассоциации дружбы дипломат Алехандро Као де Бенос эту информацию опроверг. «Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — заявил он.
  • На следующий день СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти. Как передавал южнокорейский TV Chosun, председатель КНДР поблагодарил рабочих, участвовавших в стройке в городе Самчжиен, а Центральное телеграфное агентство Кореи писало, что Ким Чен Ын 25 апреля получил поздравление от главы КПРФ Геннадия Зюганова в честь годовщины российско-северно-корейского саммита.
  • У посольства КНДР в Москве нет данных об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, и в таких вопросах нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил руководитель депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Власти города посчитали, что требования авторов иска в Мосгорсуд не соответствуют действующему законодательству. 

  • Мэрия Москвы ответила на коллективный иск сторонников политика и председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова. Они отмечали, что глава субъекта не имеет права «ограничивать какие-либо конституционные права в таком порядке», а вводить режим самоизоляции можно лишь по предписанию санитарных врачей. Кроме того, указ должен был вступить в силу не раньше чем 9 апреля, отмечалось в иске. 
  • В мэрии отметили, что граждане по закону обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. «Вопреки ошибочному мнению административных истцов оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя также и ограничения их свободного перемещения», — говорится в ответе столичной администрации.
  • Также в мэрии ответили на жалобы истцов на незащищенность каналов связи. «Доступ третьих лиц к сведениям, переданным гражданином в целях оформления пропуска, технологически исключен», — говорится в документе.

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Из-за эпидемии коронавируса крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах.

  • Около десяти сотрудников на работу «с проживанием» уже перевел Совкомбанк, сообщил его первый зампред и совладелец Сергей Хотимский. «Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены. — РБК) в разные места», — пояснил он. По словам Хотимского, сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за дополнительную оплату.
  • План по переводу отдельных команд на режим 24/7 подготовил и банк «Зенит», сообщил РБК через пресс-службу первый зампред правления Константин Рыбаков. «План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — сообщил он.
Автор: Виктория Полякова
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