Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Реальные доходы россиян сократились, СМИ узнали о работе лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне сообщений о его смерти, власти Москвы ответили на иск против режима самоизоляции. Главное за выходные — в подборке РБК

Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (денежные доходы минус обязательные платежи, в том числе налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных Росстата.

Снижение доходов населения вызвало ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями, которые начали страдать от последствий пандемии коронавируса еще в феврале, полагают экономисты.

Однако антивирусные ограничения, введенные властями во второй половине марта, еще не успели сказаться на доходах населения за первый квартал, отмечают они. В базовом сценарии падение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале может составить 5%, прогнозирует Лилия Овчарова из Института социальной политики ВШЭ. По данным Института исследований ВЭБ.РФ, реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года — до 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.

Максимальное падение с 2014 года показал и прирост сбережений в январе—марте, который сократился на 6,5%. Две трети россиян (63%) при этом вообще не имеют накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два-шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие».

СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти

Об ухудшении состояния северокорейского лидера телеканал CNN сообщил 21 апреля. По его данным, Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля и впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Источники телеканала в американской администрации сообщили, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось, после того как он перенес операцию на сердце.