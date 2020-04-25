Reuters сообщило об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

Власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех анонимных источников.

По данным агентства, делегацию специалистов из КНР возглавляет высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Они отправились в Северную Корею 23 апреля.

Reutrers связывает отправку медиков в КНДР с недавней информацией об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце. 21 апреля CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, писал, что состояние северокорейского лидера ухудшилось после операции. Из-за этого он пропустил торжества по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.

Южнокорейское издания Daily NK сообщало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце 12 апреля, и сейчас он восстанавливается. Агентство Yonhap заявляло, что в Сеуле не заметили признаков ухудшения здоровья лидера КНДР.