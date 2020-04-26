В Госдуме оценили информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Посольство КНДР в Москве не располагает данными об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, а в таких вопросах нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Его слова передает ТАСС.

«Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства», — сказал Тайсаев.

Тайсаев напомнил, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в честь годовщины первой встречи лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

Ранее CNN сообщил, что Ким Чен Ын последний раз появлялся на публике 11 апреля, а также впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Телеканал со ссылкой на источники в американской администрации утверждал, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось после того, как он перенес операцию на сердце.