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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Ускоренное распространение китайского коронавируса, отставка курировавшего Украину Владислава Суркова, просьба осужденной за наркотики израильтянки о помиловании, умер протоиерей Всеволод Чаплин — в обзоре РБК
Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Вызывающий пневмонию коронавирус 2019-nCoV, зародившийся в Ухане, начал распространяться быстрее. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.

  • Он призвал власти предотвращать и контролировать заболевание, а профилактику новых вспышек вируса сделать приоритетным направлением работы на всех уровнях.
  • По словам главы Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, вирус преодолел стадию, когда заразиться им можно было от животных, и теперь передается от человека к человеку. Подхватить заболевание можно и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней.
  • Вспышка заболевания находится в «сложной и тяжелой» стадии. У властей пока нет четкого представления о рисках для человека в случае мутации вируса, добавил Ма Сяовэй.
  • По состоянию на 26 января от коронавируса погибли 56 человек, зараженных — более 2 тыс. Большинство смертей зафиксировали в Ухане. Случаи заболевания также подтвердили во многих азиатских странах, а также США, Франции, Австралии и других государствах. Россиян, согласно МИДу, среди заразившихся нет.

Сурков решил уйти с госслужбы «после смены курса по Украине»

Помощник президента Владислав Сурков решил уйти с государственной службы. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В Кремле Сурков курировал украинское направление.

  • По словам Чеснакова, в ближайшие месяцы Сурков будет заниматься медитацией. «После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — добавил Чеснаков. Он при этом считает, что такое решение помощник президента принял из-за «смены курса на украинском направлении».
  • Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщал, что заявление Сурков написал 24 января. Президенту Владимиру Путину уже доложено об этом.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что указа об отставке помощника Путина пока нет. Он также добавил, что Россия не изменит свой курс по Украине.
  • Источники РБК, близкие к ушедшему в отставку правительству, сообщали, что украинское направление и вопросы ЕврАзЭС будет курировать заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Ранее он занимал должность вице-премьера и отвечал за топливно-энергетический комплекс.

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар подала ходатайство о помиловании со стороны президента Владимира Путина, заявили представители ее защиты.

  • Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин не может помиловать Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой к президенту.
  • Защита передала девушке слова Пескова. По словам адвокатов, ее письменное ходатайство уже подано через администрацию следственного изолятора, в котором она сейчас находится.
  • Иссахар задержали в московском Шереметьево в апреле 2019 года. При себе у нее нашли 9,5 г гашиша. Суд приговорил девушку к 7,5 годам лишения свободы. С просьбой помиловать девушку Путина просил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

В Москве на 52-м году жизни умер протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин. 

  • Информацию о его смерти в своем Telegram-канале подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
  • Как рассказал РБК источник в храме Феодора Студита, Чаплину стало плохо на встрече с прихожанами в храме, он вышел на улицу и сел на лавку. «И там уже он потерял сознание. Информацию эту я получил со слов доверенного лица», — рассказал собеседник РБК. 
  • Чаплин был настоятелем храма Феодора Студита с июня 2017 года. С марта 2009 по декабрь 2015 года он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. 

Автор: Гаяна Демурина
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