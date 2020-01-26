Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Ускоренное распространение китайского коронавируса, отставка курировавшего Украину Владислава Суркова, просьба осужденной за наркотики израильтянки о помиловании, умер протоиерей Всеволод Чаплин — в обзоре РБК

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Вызывающий пневмонию коронавирус 2019-nCoV, зародившийся в Ухане, начал распространяться быстрее. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.

Он призвал власти предотвращать и контролировать заболевание, а профилактику новых вспышек вируса сделать приоритетным направлением работы на всех уровнях.

По словам главы Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, вирус преодолел стадию, когда заразиться им можно было от животных, и теперь передается от человека к человеку. Подхватить заболевание можно и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней.

Вспышка заболевания находится в «сложной и тяжелой» стадии. У властей пока нет четкого представления о рисках для человека в случае мутации вируса, добавил Ма Сяовэй.

По состоянию на 26 января от коронавируса погибли 56 человек, зараженных — более 2 тыс. Большинство смертей зафиксировали в Ухане. Случаи заболевания также подтвердили во многих азиатских странах, а также США, Франции, Австралии и других государствах. Россиян, согласно МИДу, среди заразившихся нет.

Сурков решил уйти с госслужбы «после смены курса по Украине»

Помощник президента Владислав Сурков решил уйти с государственной службы. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В Кремле Сурков курировал украинское направление.

По словам Чеснакова, в ближайшие месяцы Сурков будет заниматься медитацией. «После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — добавил Чеснаков. Он при этом считает, что такое решение помощник президента принял из-за «смены курса на украинском направлении».

Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщал, что заявление Сурков написал 24 января. Президенту Владимиру Путину уже доложено об этом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что указа об отставке помощника Путина пока нет. Он также добавил, что Россия не изменит свой курс по Украине.

Источники РБК, близкие к ушедшему в отставку правительству, сообщали, что украинское направление и вопросы ЕврАзЭС будет курировать заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Ранее он занимал должность вице-премьера и отвечал за топливно-энергетический комплекс.

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар подала ходатайство о помиловании со стороны президента Владимира Путина, заявили представители ее защиты.