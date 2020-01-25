Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю», — сказал он.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщал, что помощник президента ушел с государственной службы и в ближайшее время будет «заниматься медитацией». Он заявлял, что Сурков принял решение об отставке из-за смены курса на украинском направлении.