В МИДе заявили об отсутствии россиян среди заразившихся коронавирусом

Среди заразившихся коронавирусом на территории Китая граждан России нет, заявили в российском Министерстве иностранных дел. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Посольство и генеральные консульства России отслеживают ситуацию в КНР, устанавливают и поддерживают связь с россиянами, находящимися в районах распространения коронавируса, сообщили в МИДе.

По данным министерства, в Китае к 24 января зафиксировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, в том числе 25 с летальным исходом. Кроме того, в 20 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения выявлено 1072 случая с подозрением на новый коронавирус.

Также случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, на Тайване и за рубежом — в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.