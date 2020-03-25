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Что случилось за день. Главные новости РБК

Обращение Путина в связи с коронавирусом, в России вводятся новые ограничения, заразившимся заемщикам предоставят ипотечные каникулы, Госдума обсудит ужесточение наказания за нарушение карантина; главные новости — в обзоре РБК.

Обращение Владимира Путина к россиянам

В своем обращении к гражданам президент рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом и анонсировал увеличение ряда налогов.

  • Голосование по поправкам в Конституцию, ранее назначенное на 22 апреля, будет перенесено. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Магазины, аптеки, транспорт и органы власти продолжат работу.
  • Все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически. Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно.
  • Новая норма выплаты по больничному — не менее МРОТ (12 130 руб.) в месяц до конца 2020 года. До размера МРОТ также будет увеличено пособие по безработице.
  • Для средних и малых предприятий на полгода будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС.
  • Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, Путин предложил предусмотреть ставку налогов в 15%. Для граждан, общий объем вкладов и вложений в долговые ценные бумаги которых превышает 1 млн руб., следует установить налог на процентный доход в размере 13%.

Новые ограничительные меры в связи с пандемией

Из-за распространения коронавируса в России продолжают вводить все новые ограничения.

  • В Москве закроют городские библиотеки и учреждения досуга, в том числе кинотеатры, развлекательные центры, игровые комнаты, ночные клубы и дискотеки. Ограничения также затронут стоматологические кабинеты: они будут оказывать только экстренную помощь.
  • Столичные власти также на время лишили права бесплатного проезда в московском транспорте студентов и учащихся колледжей, а также пожилых людей старше 65 лет, которым предписано соблюдать режим самоизоляции на дому.
  • Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам городов и районов принять меры для уменьшения выездов жителей за пределы городов. Исключение сделают для неотложных поездок. Также он поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
  • Из-за падения пассажиропотока РЖД объявили об отмене части пассажирских поездов, в том числе сообщением Москва — Санкт-Петербург. Пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме.

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Тем заемщикам, которые заразились коронавирусной инфекцией, следует предоставить ипотечные каникулы. Такую рекомендацию дал ЦБ российским банкам.

  • Заявления от заразившихся на реструктуризацию потребительского кредита должны рассматриваться в особом порядке. Им также следует отменить начисления неустойки (штрафов, пени) за невыполнение обязательств по кредитному договору.
  • Причем эти меры касаются даже тех заемщиков, которые уже один раз пользовались правом на ипотечные каникулы.
  • Согласно предписанию регулятора, данные, направленные в бюро кредитных историй, не должны ухудшить кредитную историю таких граждан.

В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

В Госдуму поступил законопроект Вячеслава Володина и Павла Крашенинникова об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина.

  • Если нарушение карантина по неосторожности приведет к массовому заражению, то, согласно документу, штраф составит от 500 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
  • Если же это повлекло за собой смерть одного человека, срок заключения увеличивается до пяти лет, а штраф — до 2 млн. В случае гибели двух и более человек срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.
  • При этом в случае умышленных действий и преднамеренного нарушения карантина такое деяние будет считаться терроризмом, хулиганством или диверсией (ст. 205, 213, 281 УК).
Автор: Сергей Витько
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