Что случилось за день. Главные новости РБК

Обращение Путина в связи с коронавирусом, в России вводятся новые ограничения, заразившимся заемщикам предоставят ипотечные каникулы, Госдума обсудит ужесточение наказания за нарушение карантина; главные новости — в обзоре РБК.

Обращение Владимира Путина к россиянам

В своем обращении к гражданам президент рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом и анонсировал увеличение ряда налогов.

Голосование по поправкам в Конституцию, ранее назначенное на 22 апреля, будет перенесено. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Магазины, аптеки, транспорт и органы власти продолжат работу.

Все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически. Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно.

Новая норма выплаты по больничному — не менее МРОТ (12 130 руб.) в месяц до конца 2020 года. До размера МРОТ также будет увеличено пособие по безработице.

Для средних и малых предприятий на полгода будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС.

Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, Путин предложил предусмотреть ставку налогов в 15%. Для граждан, общий объем вкладов и вложений в долговые ценные бумаги которых превышает 1 млн руб., следует установить налог на процентный доход в размере 13%.

Новые ограничительные меры в связи с пандемией

Из-за распространения коронавируса в России продолжают вводить все новые ограничения.