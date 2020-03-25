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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Красноярского края уточнили ограничения из-за COVID-19

Красноярск, Россия (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам городов и районов принять меры для уменьшения выездов жителей за пределы городов в рамках полномочий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства края.

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Так, региональные власти распорядились свести к минимуму служебные командировки местных чиновников. Помимо этого с жителями муниципалитетов проведут разъяснительные работы о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, кроме особо важных случаев.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с главами районов Усс поручил ограничить выезд жителей за пределы муниципальных образований. Исключение составляют «неотложные поездки».

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд из городов из-за вируса
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Также он поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки и другие места массового скопления людей.

Накануне мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин заявил, что регионам России необходимо готовиться к проблемам, вызванным распространением COVID-19.

По данным на утро 25 марта, в Красноярском крае зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом.


 

Теги: Красноярский край, коронавирус, ограничения, новости РБК
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