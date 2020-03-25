Власти Красноярского края уточнили ограничения из-за COVID-19

Красноярск, Россия (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам городов и районов принять меры для уменьшения выездов жителей за пределы городов в рамках полномочий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства края.

Так, региональные власти распорядились свести к минимуму служебные командировки местных чиновников. Помимо этого с жителями муниципалитетов проведут разъяснительные работы о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, кроме особо важных случаев.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с главами районов Усс поручил ограничить выезд жителей за пределы муниципальных образований. Исключение составляют «неотложные поездки».