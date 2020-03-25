В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Проект закона об уголовном наказании за нарушение эпидемиологического режима, повлекшее тяжелые последствия, внесен в Госдуму. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина внесен в Госдуму в среду, 25 марта. Об этом сообщает комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, пресс-релиз поступил в распоряжение РБК. Отметка о регистрации законопроекта опубликована в базе данных парламента. Соавторы законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн. рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет». — говорится в документе. «За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн. до 2 млн. рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет», — предложили авторы законопроекта.

Если же в результате нарушения предписаний умерло двое и более лиц, срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет.

При этом Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли по неосторожности. В случае умышленных действий и преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, такое деяние будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст.205, 213, 281 УК РФ).

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — заявил Крашенинников.