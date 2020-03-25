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В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Проект закона об уголовном наказании за нарушение эпидемиологического режима, повлекшее тяжелые последствия, внесен в Госдуму. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина внесен в Госдуму в среду, 25 марта. Об этом сообщает комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, пресс-релиз поступил в распоряжение РБК. Отметка о регистрации законопроекта опубликована в базе данных парламента. Соавторы законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн. рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет». — говорится в документе. «За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн. до 2 млн. рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет», — предложили авторы законопроекта.

Если же в результате нарушения предписаний умерло двое и более лиц, срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет.

При этом Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли по неосторожности. В случае умышленных действий и преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, такое деяние будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст.205, 213, 281 УК РФ).

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — заявил  Крашенинников.

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Сейчас в соответствии со ст. 6.3 КоАП нарушение карантина влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 руб. Соавторы законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — предложили ввести уголовную ответственность. Дополнительное заседание Совета Государственной думы, на котором будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, назначено на среду, 25 марта.

О необходимости ужесточить наказание за нарушение карантина 23 марта заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Он ответил на обращение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она особо отметила, что карантин не самоизоляция, а обязательная изоляция, которую непременно надо соблюдать. «Это очень актуально», — подчеркнула тогда Попова.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — ответил премьер. После этого руководитель фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов заявил, что депутаты уже готовят документ об ужесточении наказания.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину о побеге нескольких пациентов из больницы в Коммунарке, где расположен карантинный центр по коронавирусу. «Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили... [уклониться] от лечения», — сказал Собянин. Путин добавил тогда: «Дернули».

Авторы: Владислав Гордеев, Елизавета Антонова
Теги: коронавирус, Госдума, законопроект
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