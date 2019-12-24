Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Золотые слитки генерала ФТС, министр просвещения ответила на вопросы читателей РБК, НАТО как гарант суверенитета Белоруссии, приговор за пластиковую бутылку; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Владислав Шатило / РБК

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. В ходе заседания стало известно, что дома у него были найдены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки и часы люксовых брендов.

Кизлыка, а также его заместителя в управлении таможенного дознания Алексея Серебро обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Кроме них по делу проходят заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.

По версии следствия, в одном эпизоде таможенники переквалифицировали из уголовного в административное дело в отношении контрабандистов, незаконно перевозивших валюту. В результате преступники смогли вернуть себе деньги.

Во втором эпизоде Кизлык помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева. «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — объяснил Кизлык. Свою вину генерал не признал.

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК

Министр просвещения в прямом эфире ответила на вопросы читателей РБК. Она рассказала, кто должен заниматься сексуальным воспитанием детей, выступила за запрет смартфонов для учителей и призвала сократить время на домашние задания.