Что случилось за день. Главные новости РБК

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. В ходе заседания стало известно, что дома у него были найдены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки и часы люксовых брендов.
- Кизлыка, а также его заместителя в управлении таможенного дознания Алексея Серебро обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Кроме них по делу проходят заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.
- По версии следствия, в одном эпизоде таможенники переквалифицировали из уголовного в административное дело в отношении контрабандистов, незаконно перевозивших валюту. В результате преступники смогли вернуть себе деньги.
- Во втором эпизоде Кизлык помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева. «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — объяснил Кизлык. Свою вину генерал не признал.
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