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Что случилось за день. Главные новости РБК
Золотые слитки генерала ФТС, министр просвещения ответила на вопросы читателей РБК, НАТО как гарант суверенитета Белоруссии, приговор за пластиковую бутылку; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. В ходе заседания стало известно, что дома у него были найдены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки и часы люксовых брендов.

  • Кизлыка, а также его заместителя в управлении таможенного дознания Алексея Серебро обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Кроме них по делу проходят заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.
  • По версии следствия, в одном эпизоде таможенники переквалифицировали из уголовного в административное дело в отношении контрабандистов, незаконно перевозивших валюту. В результате преступники смогли вернуть себе деньги.
  • Во втором эпизоде Кизлык помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева. «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — объяснил Кизлык. Свою вину генерал не признал.

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК

Министр просвещения в прямом эфире ответила на вопросы читателей РБК. Она рассказала, кто должен заниматься сексуальным воспитанием детей, выступила за запрет смартфонов для учителей и призвала сократить время на домашние задания.

  • Говоря о возможности преподавания в школах основ сексуального воспитания, Васильева сказала: «Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании». По ее мнению, об этом дети должны говорить с родителями, а не с учителями.
  • Васильева отметила, что использование мобильных телефонов во время уроков ограничивают во всем мире. «Это, во-первых, не нужно, потому что отвлекает. А во-вторых <…>, потому что это вредит вашему здоровью», — сказала министр. Она добавила, что ограничить в пользовании телефоном нужно не только учеников, но и учителей.
  • Все домашние задания, по мнению министра, должны занимать у детей минимум времени, а все необходимое должно изучаться в школе. Она не знает, почему «малыши тратят по шесть часов» на выполнение домашнего задания.

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сделал несколько заявлений на фоне переговоров с Москвой об интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

  • По его мнению, Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена странами НАТО. «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет <…> этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им», — сказал Лукашенко.
  • Вместе с тем Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта России с другими странами. «Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем», — пересказал Лукашенко свои слова Владимиру Путину.
  • По его словам, России не следует бояться вступления Украины в НАТО. «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, нацики», — сказал он.
  • Белорусский лидер также прокомментировал слова премьера Дмитрия Медведева, который высказался о возможности создания наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. По словам Лукашенко, переговоры об этом решено не вести. «[Медведев] не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент», — сообщил белорусский лидер.

Приговоры фигурантам «дела 27 июля»

Во вторник, 24 декабря, московские суды вынесли приговоры Максиму Суровцеву и Самариддину Раджабову, которые участвовали в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Оба проходили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

  • Суровцев получил 2,5 года колонии. Следствие доказало, что во время акции он, подняв секцию металлического ограждения, ударил ею сотрудника Росгвардии, а также попытался блокировать передвижение других правоохранителей.
  • Раджабову суд назначил только штраф в 100 тыс. руб. По версии следствия, он бросил в полицейских пластиковую бутылку, и хотя в них не попал, но тем самым хотел оказать «психологическое воздействие». Прокурор просил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии.
  • Учитывая время содержания Раджабова под стражей, суд счел возможным отпустить его из-под ареста и освободить в зале суда.
  • 27 июля прошла одна из крупнейших несогласованных акций протеста, поводом для нее стал недопуск кандидатов от оппозиции до выборов в Мосгордуму. На акции были задержаны более 1 тыс. человек.
Автор: Сергей Витько
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