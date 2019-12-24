У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

При обысках у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка нашли €600 тыс., $600 тыс. и золотые слитки. Суд в Москве арестовал его по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

При обысках у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка были обнаружены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки и часы люксовых брендов. Об этом заявил следователь Дмитрий Аверьянов в Басманном суде Москвы, который во вторник, 24 декабря, рассматривал ходатайство об аресте генерала, передает корреспондент РБК.

Суд отправил Кизлыка, который обвиняется по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), под арест. Такое решение вынесла судья Галина Графова, передает корреспондент РБК. Начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств; в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил следователь Дмитрий Аверьянов.

Начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлыку вменяются два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств; в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил Аверьянов.

Генерал не признал вину, заявил следователь. Показания на него дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, уточнил Аверьянов. Кроме Кизлыка и задержанного вместе с ним в понедельник его заместителя Алексея Серебро по делу проходят замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.

«По поводу моего участия в незаконном прекращении уголовного дела [хочу сказать, что] такая норма — назначение наказания ниже низшего предела — предусмотрена законом. Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — сказал сам Кизлык.