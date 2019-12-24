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У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
При обысках у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка нашли €600 тыс., $600 тыс. и золотые слитки. Суд в Москве арестовал его по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

При обысках у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка были обнаружены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки и часы люксовых брендов. Об этом заявил следователь Дмитрий Аверьянов в Басманном суде Москвы, который во вторник, 24 декабря, рассматривал ходатайство об аресте генерала, передает корреспондент РБК. 

Суд отправил Кизлыка, который обвиняется по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), под арест. Такое решение вынесла судья Галина Графова, передает корреспондент РБК. Начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств; в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил следователь Дмитрий Аверьянов.  

Начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлыку вменяются два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств; в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил Аверьянов.  

Генерал не признал вину, заявил следователь. Показания на него дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, уточнил Аверьянов. Кроме Кизлыка и задержанного вместе с ним в понедельник его заместителя Алексея Серебро по делу проходят замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.    

«По поводу моего участия в незаконном прекращении уголовного дела [хочу сказать, что] такая норма — назначение наказания ниже низшего предела — предусмотрена законом. Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — сказал сам Кизлык.

Он утверждает, что решение о переквалификации контрабандистам обвинения с уголовного преступления на административное правонарушение принимала Внуковская таможня, на которую у него нет полномочий влиять напрямую. К тому же решение было принято по протесту межрегионального транспортного прокурора, сказал Кизлык.     

Сотрудники Следственного комитета 23 декабря провели обыски в ФТС и ее подразделениях. По данным источника РБК, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК). РЕН ТВ уточнял, что следственные действия ведутся по десяткам адресов, в том числе в домах и квартирах подозреваемых. 

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По данным издания, на допрос были доставлены заместитель генерала Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен, у них изъяли документы и электронные носители информации. Газета писала, что с ноября 2018 года по март 2019 года сотрудники таможни получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта Домодедово за возможность провезти незадекларированные товары.    

Во вторник СКР предъявил обвинения двум сотрудникам ФТС — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Против них заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.   

Авторы: Маргарита Алехина, Кристина Астафурова
Теги: ФТС, суд
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