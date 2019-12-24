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Фигуранта «дела 27 июля» Суровцева приговорили к 2,5 года тюрьмы

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум с половиной годам тюрьмы фигуранта «дела 27 июля» Максима Суровцева, который во время акции поднял секцию металлического ограждения и нанес удар сотруднику Росгвардии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ему [Суровцеву] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнил представитель суда.

Фигурант «дела 27 июля» был признан виновным по ч.1 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

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В конце ноября Следственный комитет сообщил о задержании Суровцева. Его личность была установлена с помощью видео с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний. На кадрах было видно, как он, находясь на улице Тверской в городе Москве 27 июля, поднял секцию металлического ограждения, ударил ею сотрудника Росгвардии и попытался блокировать передвижение других правоохранителей. После этого мужчине удалось скрыться в толпе.

Крупнейшая несогласованная акция протеста прошла 27 июля, после того как кандидатов от оппозиции не допустили на выборы в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписях. В результате были задержаны более 1 тыс. человек.

Теги: суд, приговор, тюрьма, акция, Москва
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