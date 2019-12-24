Генерал ФТС помог избежать наказания жене посла России в Кении

Генерал-лейтенанта ФТС обвиняют в том, что он злоупотребил должностными полномочиями и помог избежать уголовного наказания лицам, незаконно перевозившим крупные суммы валюты через границу

Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генерал ФТС Александр Кизлык, по версии следствия, помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Это следует из изученных судом материалов его дела, передает корреспондент РБК.

Начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлык, по версии следствия, совершил два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), когда помог двоим лицам уйти от ответственности за незаконное перемещение крупных сумм в валюте через границу.

Выступая на заседании, Кизлык упомянул обвинение, связанное с «женой посла». «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — заявил Кизлык.

В письменных материалах дела Кизлыка упоминается женщина по фамилии Максимычева. Судья Галина Графова на заседании зачитала документы, из которых следует, что 22 июля в отношении Максимычевой дознаватель ФТС вынес отказ в возбуждении уголовного дела. В октябре этот отказ был отменен, и дело все же было возбуждено.

Фамилию Максимычев носит посол России в Кении Дмитрий Максимычев.