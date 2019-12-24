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Генерал ФТС помог избежать наказания жене посла России в Кении
Генерал-лейтенанта ФТС обвиняют в том, что он злоупотребил должностными полномочиями и помог избежать уголовного наказания лицам, незаконно перевозившим крупные суммы валюты через границу
Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генерал ФТС Александр Кизлык, по версии следствия, помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Это следует из изученных судом материалов его дела, передает корреспондент РБК.

Начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлык, по версии следствия, совершил два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), когда помог двоим лицам уйти от ответственности за незаконное перемещение крупных сумм в валюте через границу.

Выступая на заседании, Кизлык упомянул обвинение, связанное с «женой посла». «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — заявил Кизлык.

В письменных материалах дела Кизлыка упоминается женщина по фамилии Максимычева. Судья Галина Графова на заседании зачитала документы, из которых следует, что 22 июля в отношении Максимычевой дознаватель ФТС вынес отказ в возбуждении уголовного дела. В октябре этот отказ был отменен, и дело все же было возбуждено.

Фамилию Максимычев носит посол России в Кении Дмитрий Максимычев.

Источник, знакомый с ходом расследования, в беседе с РБК подтвердил, что упомянутый в деле Максимычев — посол России в Кении.

РБК направил запрос в МИД России. Собеседник РБК, работающий на африканском направлении, заявил, что впервые услышал об этом деле от корреспондента.

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
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О деле против Кизлыка стало известно после обысков, которые прошли в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможенных службах. По словам следователя, показания на Кизлыка дали в том числе сотрудники ФТС.

Генерал ФТС не признает вину. Говоря об обвинениях в незаконном прекращении дела, он заявил, что норма в виде наказания «ниже низшего предела» предусмотрена законом. «Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — сказал Кизлык, отметив, что решение о переквалификации уголовного преступления в административное принимала Внуковская таможня, напрямую влиять на которую его полномочия не позволяли. Кроме того, таможня приняла это решение по протесту межрегионального транспортного прокурора, добавил он.

При обысках у Кизлыка обнаружили €600 тыс., $600 тыс., а также золотые слитки и часы люксовых брендов.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Александр Атасунцев
Теги: ФТС, суд
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