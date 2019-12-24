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Фигурант «дела 27 июля» Раджабов получил штраф

Мещанский районный суд Москвы приговорил 21-летнего Самариддина Раджабова к выплате штрафа по обвинению в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

Таким образом, суд освободил его от наказания, учитывая нахождение Раджабова под стражей.

Ранее прокурор просил приговорить Раджабова к трем с половиной годам колонии. По мнению следствия, Раджабов хотел оказать «психологическое воздействие» на полицейских, бросил в них пластиковую бутылку, но при этом не попал. Его признали виновным в угрозе применения насилия к троим полицейским (ч. 1 ст. 318 УК).

Раджабова задержали на несанкционированной акции 27 июля, восемь суток он находился в спецприемнике. После этого против него завели уголовное дело об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 2 августа Раджабова отправили в СИЗО. Позднее суд переквалифицировал дело по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия представителю власти). В конце ноября суд вернул его уголовное дело в прокуратуру из-за нарушений, допущенных на досудебной стадии производства.

Теги: штраф, суд
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