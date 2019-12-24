Лукашенко ответил Медведеву про создание наднациональных органов в союзе

Создание в процессе интеграции России и Белоруссии наднациональных органов не обсуждается, заявил Александр Лукашенко. Об этом была договоренность с Владимиром Путиным, пояснил он

В российском правительстве пытаются увязать решение экономических проблем интеграции с политическими вопросами и созданием наднациональных органов, однако была договоренность переговоры об этом не вести. Так 24 декабря заявил в интервью «Эху Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство: недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно — в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?» — пояснил Лукашенко (цитата по БелТА). Встреча в Санкт-Петербурге прошла 20 декабря.

О содержании 31-й интеграционной «дорожной карты» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил 23 декабря. По его словам, после выполнения тридцати других карт «можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр. Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы». Его слова передавал корреспондент РБК.

Президент Белоруссии также раскритиковал навязывание интеграции сверху, как предлагает Россия. «Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы [Россия] предлагаете: «Давайте, президентом будет этот, парламент будет этот, сверху вот это сейчас все построим», — утверждает белорусский лидер. По его мнению, такой образ действий может создать почву для уличных боев борцов за независимость.

О необходимости создания наднациональных органов говорил и Владимир Путин на своей пресс-конференции 19 декабря. Президент России отметил, что Москва могло бы дотировать белорусскую экономику, в том числе обеспечив низкую цену на газ, но выйти на такой уровне дотаций можно лишь, приняв общие правила налогообложения и дотационной политики. «Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в области антимонопольной политики работать, а может быть и общий орган», — сказал российский лидер.

Лукашенко также прокомментировал высказывание главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о связи процессов интеграции с 2024 годом и транзитом власти в России. По словам Венедиктова, Россия торпедирует отношения с Белоруссией из-за проблемы 2024 года, когда у Владимира Путина закончится срок пребывания на посту президента. Лукашенко на это заявил, что не намерен занимать никакого поста в союзном государстве. «Спустя 25 лет своей президентской жизни, — все, хватит, я наелся, не царь я, пахарь, ну, не на галерах, но пахарь, мне хватило. Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость...»