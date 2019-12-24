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Политика ,  
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Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
При этом в случае конфликта Минск все равно постарается остановить танки, идущие на Москву, сказал белорусский президент
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО. Если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта России с другими странами. По словам Лукашенко, на последних переговорах с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что Белоруссия будет готова встать на сторону России в случае угрозы с Запада. «Вот это я и сказал на последних переговорах. Мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту [Путину] вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем», — заявил белорусский лидер.

Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов. «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, «нацики». Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо будет, если Украина вступит в НАТО, это безопасности ни Белоруссии, ни России не добавит, но вот это будет хуже», — сказал он.

«Лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, который был после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского».

Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным
Политика

В декабре Лукашенко и Путин провели несколько раундов переговоров. Так, 7 декабря Лукашенко приезжал на переговоры с Путиным, чтобы, по словам белорусского президента, разобраться в вопросах дальнейшей интеграции Союзного государства. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, на переговорах стороны достигли прогресса по ряду направлений, включая сельское хозяйство, связь, таможенные вопросы, а также регулирование нефтяного рынка. 20 декабря также прошли двусторонние переговоры на высшем уровне перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, интеграция
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