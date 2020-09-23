Инаугурация Лукашенко, аресты миллиардеров за 20 лет. Главные новости РБК

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Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости (Фото: Андрей Сташевич / БелТА / AP)

Лукашенко стал президентом на закрытой инаугурации

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. Ее дата до последнего держалась в тайне. Оппозиция и страны ЕС не признали Александра Лукашенко президентом после церемонии.

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