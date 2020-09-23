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Инаугурация Лукашенко, аресты миллиардеров за 20 лет. Главные новости РБК

Инаугурация Лукашенко, Навальный выписался из клиники, катастрофа истребителя и пробоина в борту корабля ВМФ России, кто из списка Forbes и за что попадал под следствие в России за 20 лет; главные новости — в обзоре РБК
Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости
Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости (Фото: Андрей Сташевич / БелТА / AP)

Лукашенко стал президентом на закрытой инаугурации

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. Ее дата до последнего держалась в тайне. Оппозиция и страны ЕС не признали Александра Лукашенко президентом после церемонии.

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  • Выступая перед собравшимися, Лукашенко заявил, что это были не просто выборы президента страны: «Мы защищали наши ценности». Также он отметил, что не имеет права бросить белорусов, которые связали свою судьбу с государственным курсом.
  • После инаугурации Александра Лукашенко прошла церемония принесения клятвы военных всех родов войск на верность избранному президенту.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, а также власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признать Лукашенко президентом. Тихановская назвала церемонию фарсом и заявила, что Лукашенко в среду ушел на пенсию, так как его полномочия закончились.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Навального выписали из «Шарите»

Там он после отравления провел больше месяца, 24 дня оппозиционер находился в реанимации. Его состояние сочли достаточно удовлетворительным для выписки.

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  • В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Лечащие врачи считают, что возможно полное выздоровление Навального.
  • Сам оппозиционер не исключил того, что ему придется пройти курс в реабилитационном центре.
  • Кремль заявил, что желает Навальному скорейшего выздоровления и что он может вернуться в Россию в любой момент.

Су-30 сбил Су-35; российский фрегат врезался в судно

Разбившийся накануне под Тверью истребитель Су-30 был случайно сбит летевшим с ним в паре Су-35, который вместо фотострельбы по неизвестной причине произвел реальный выстрел. А в проливе у Дании российский военный корабль столкнулся с рефрижераторным судном.

  • Возможной причиной крушения истребителя Су-30 22 сентября в Тверской области стало то, что по нему выстрелил летевший сзади самолет Су-35, сообщили со ссылкой на источники РЕН ТВ и ТАСС. О причинах крушения Минобороны не сообщало, летчикам удалось катапультироваться.
  • При прохождении пролива Эресунн между Данией и Швецией малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Айс Роуз», которое шло под флагом Маршалловых Островов. В Балтийском флоте заявили, что это произошло из-за плохой видимости. Корпус корабля получил пробоину выше ватерлинии, в настоящее время он своим ходом возвращается в Балтийск.

Как богатейшие россияне оказываются под следствием

C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. Шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордному по числу арестов среди богатейших людей России за 15 лет, подсчитал РБК.

  • Наиболее часто бизнесменам и топ-менеджерам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) — в разные годы обвинения были предъявлены 13 бизнесменам. В нескольких случаях члены списка Forbes становились обвиняемыми в насильственных преступлениях: Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину вменяли заказные убийства, Александру Лебедеву — побои. Борис Березовский был фигурантом дела по редкой статье о насильственном захвате власти.
  • В последние годы стилистика работы силовиков в отношении крупных предпринимателей начала меняться. В 2018–2019 годах они стали чаще вменять бизнесменам и руководителям бизнес-структур особо тяжкий состав о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Такие обвинения предъявили, в частности, братьям Магомедовым и Михаилу Абызову.
  • По мнению политолога Алексея Макаркина, в начале 2000-х решалось, каковы будут правила игры: может ли бизнес влиять на политические процессы и поддерживать структуры гражданского общества, которые критикуют власть. По итогам дела ЮКОСа сложилось понимание, что любое вмешательство бизнеса в политику должно быть санкционировано властью.
Автор
Сергей Саркисян
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