Инаугурация Лукашенко, аресты миллиардеров за 20 лет. Главные новости РБК

Навального выписали из «Шарите»
Там он после отравления провел больше месяца, 24 дня оппозиционер находился в реанимации. Его состояние сочли достаточно удовлетворительным для выписки.
- В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Лечащие врачи считают, что возможно полное выздоровление Навального.
- Сам оппозиционер не исключил того, что ему придется пройти курс в реабилитационном центре.
- Кремль заявил, что желает Навальному скорейшего выздоровления и что он может вернуться в Россию в любой момент.
Су-30 сбил Су-35; российский фрегат врезался в судно
Разбившийся накануне под Тверью истребитель Су-30 был случайно сбит летевшим с ним в паре Су-35, который вместо фотострельбы по неизвестной причине произвел реальный выстрел. А в проливе у Дании российский военный корабль столкнулся с рефрижераторным судном.
- Возможной причиной крушения истребителя Су-30 22 сентября в Тверской области стало то, что по нему выстрелил летевший сзади самолет Су-35, сообщили со ссылкой на источники РЕН ТВ и ТАСС. О причинах крушения Минобороны не сообщало, летчикам удалось катапультироваться.
- При прохождении пролива Эресунн между Данией и Швецией малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Айс Роуз», которое шло под флагом Маршалловых Островов. В Балтийском флоте заявили, что это произошло из-за плохой видимости. Корпус корабля получил пробоину выше ватерлинии, в настоящее время он своим ходом возвращается в Балтийск.
Как богатейшие россияне оказываются под следствием
C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. Шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордному по числу арестов среди богатейших людей России за 15 лет, подсчитал РБК.
- Наиболее часто бизнесменам и топ-менеджерам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) — в разные годы обвинения были предъявлены 13 бизнесменам. В нескольких случаях члены списка Forbes становились обвиняемыми в насильственных преступлениях: Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину вменяли заказные убийства, Александру Лебедеву — побои. Борис Березовский был фигурантом дела по редкой статье о насильственном захвате власти.
- В последние годы стилистика работы силовиков в отношении крупных предпринимателей начала меняться. В 2018–2019 годах они стали чаще вменять бизнесменам и руководителям бизнес-структур особо тяжкий состав о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Такие обвинения предъявили, в частности, братьям Магомедовым и Михаилу Абызову.
- По мнению политолога Алексея Макаркина, в начале 2000-х решалось, каковы будут правила игры: может ли бизнес влиять на политические процессы и поддерживать структуры гражданского общества, которые критикуют власть. По итогам дела ЮКОСа сложилось понимание, что любое вмешательство бизнеса в политику должно быть санкционировано властью.