Белорусские военные принесли присягу на верность Лукашенко

Вслед за официальным вступлением Александра Лукашенко в должность президента представители родов войск принесли ему клятву на верность. В своей инаугурационной речи Лукашенко называл силовиков настоящими патриотами

После инаугурации Александра Лукашенко прошла церемония принесения клятвы военных на верность избранному президенту, передает БелТА. В церемонии принимали участие представители всех родов войск.

«Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность родины... В ответ прозвучало троекратное «Клянемся!» от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн», — описывает БелТА церемонию принесения клятвы. Текст клятвы перед собравшимися военными зачитывал министр обороны Виктор Хренин.

В августе на фоне силовых разгонов акций протеста после выборов в социальных сетях стали появляться видео, участники которых называли себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, выбрасывали свою форму или говорили о намерении уволиться из-за протестов в стране.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская неоднократно обращалась к силовикам с просьбой не поддерживать режим Лукашенко. Она призывала сотрудников силовых структур не позволять себя использовать: «Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее». Бывший кандидат рассказала также, что оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствам и пыткам.