Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Греф оценил сделку Тинькофф и «Яндекса» фразой «мы не боимся конкуренции» Бизнес, 16:08 В Белоруссии задержали главного редактора «Нашей Нивы» Общество, 16:04 Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии Политика, 16:01 УЕФА назвал тройку лучших тренеров сезона Спорт, 15:58 Путин заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19 Общество, 15:56 Белорусские военные принесли присягу на верность Лукашенко Политика, 15:55 Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 15:47 От $20 000 до $100 000. Сколько будет стоить биткоин в 2021 году Крипто, 15:45 У пригрозившей закрыть бизнес в Белоруссии компании сняли арест со счетов Бизнес, 15:42 Умер автор гола в финале чемпионата мира по футболу 1958 года Спорт, 15:38 Глава Якутии принял участие в работе Совета губернаторов Дальнего Востока Пресс-релиз, 15:30 И смешно, и грустно: как поколение Z осмысляет реальность мемами Совместный проект, 15:17 Посетителей и персонал Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество, 15:16 В Киеве задумались о санкциях против сервисов из России из-за Wildberries Бизнес, 15:09
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Белорусские военные принесли присягу на верность Лукашенко

Вслед за официальным вступлением Александра Лукашенко в должность президента представители родов войск принесли ему клятву на верность. В своей инаугурационной речи Лукашенко называл силовиков настоящими патриотами

После инаугурации Александра Лукашенко прошла церемония принесения клятвы военных на верность избранному президенту, передает БелТА. В церемонии принимали участие представители всех родов войск.

«Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность родины... В ответ прозвучало троекратное «Клянемся!» от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн», — описывает БелТА церемонию принесения клятвы. Текст клятвы перед собравшимися военными зачитывал министр обороны Виктор Хренин.

В августе на фоне силовых разгонов акций протеста после выборов в социальных сетях стали появляться видео, участники которых называли себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, выбрасывали свою форму или говорили о намерении уволиться из-за протестов в стране.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская неоднократно обращалась к силовикам с просьбой не поддерживать режим Лукашенко. Она призывала сотрудников силовых структур не позволять себя использовать: «Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее». Бывший кандидат рассказала также, что оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствам и пыткам.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в закрытом режиме 23 сентября, заранее о ней не объявлялось. Утром в Минске была перекрыта часть улиц, к Дворцу Независимости прибыли автобусы и дополнительная охрана. Белорусские СМИ не исключали, что речь идет о репетиции церемонии, однако в 11:30 мск БелТА сообщила, что Лукашенко вступил в должность президента.

На инаугурации Лукашенко принес присягу и выступил с речью. В ней он, в частности, упомянул и военных, назвав их теми, «кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества». «Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Кремль ответил на вопрос о «закрытой» инаугурации Лукашенко
Политика
Фото:Пул Первого / Telegram

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему не было заранее известно о планирующейся церемонии инаугурации.

Автор
Георгий Тадтаев
Александр Лукашенко Белоруссия армия
Материалы по теме
Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации
Политика
К резиденции Лукашенко стянули силовиков и спецтехнику
Политика
Лукашенко назвал силовиков окружающими народ патриотами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter