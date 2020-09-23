Балтийский флот назвал причину столкновения с судном в проливе у Дании

Малый противолодочный корабль «Казанец» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Айс Роуз», которое шло под флагом Маршалловых островов в условиях плохой видимости, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота. Там указали, что инцидент произошел утром 23 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны.

«В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля корабле нет. Корпус малого противолодочного корабля «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии», — заявили там.

В пресс-службе флота заявили, что в настоящее время российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск. «Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота», — добавили там.

РБК направил запрос в пресс-службу Балтийского флота.

По данным базы Equasis, грузовое судно, которое столкнулось с российским кораблем — это рефрижераторный контейнеровоз 1985 года постройки.