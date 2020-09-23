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Разбившийся под Тверью Су-30 случайно сбил другой самолет

Истребитель Су-30
Истребитель Су-30 (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 был случайно сбит другим боевым самолетом. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ.

По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35. По плану, тот должен был произвести фотострельбу — заснять преследуемый самолет из фотокамеры после захода на цель. Однако вместо этого он произвел выстрел.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Екатерина Костина
Су-30 Тверская область
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