Общество , 23 сен, 13:49
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Разбившийся под Тверью Су-30 случайно сбил другой самолет
Истребитель Су-30
Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 был случайно сбит другим боевым самолетом. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ.
По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35. По плану, тот должен был произвести фотострельбу — заснять преследуемый самолет из фотокамеры после захода на цель. Однако вместо этого он произвел выстрел.
РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.
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