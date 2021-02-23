Встреча Путина и Лукашенко, санкции США и ЕС. Главное за выходные

«Спортмастеру» запретили торговать на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета безопасности и обороны против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd., которая владеет сетью магазинов «Спортмастер». Ей запретили торговые операции и транзит ресурсов на территории Украины, а также вывод капиталов из страны и ввоз продукции. В Службе безопасности Украины пояснили, что ограничения были введены из-за работы ретейлера в Крыму. Компания «Спортмастер Украина» назвала решение о санкциях неаргументированным и ошибочным, а также заявила, что всегда работала в правовом поле.
- Кроме сети магазинов под украинские санкции попали также депутат Верховной рады и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его жена, шесть физлиц и 19 юрлиц. В СБУ поясняли, что основанием для санкций стали материалы о поставках угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию и на Украину.
Детали о возможных санкциях ЕС из-за Навального
Министерства иностранных дел всех государств — членов ЕС решили ввести санкции против тех, кто, по их мнению, несет ответственность за осуждение оппозиционера Алексея Навального. «Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека», — заявил глава дипломатии Союза Жозеп Боррель. Он не уточнил, кто попадет под ограничения, но исключил риск для российских бизнесменов.
- Reuters со ссылкой на источник сообщил, что санкции могут быть введены против главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.
«Северный поток-2» и санкции
Немецкая страховая компания Munich Re вышла из проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В докладе Госдепартамента конгрессу США говорится, что не менее 18 компаний уже покинули или планируют покинуть проект из-за угрозы американских санкций.
- В понедельник США внесли баржу-трубоукладчик «Фортуна» и ее собственника, компанию «КВТ-РУС», в санкционный список по закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Позже представитель Госдепа отметил, что американская стратегия, направленная против строительства трубопровода, работает «очень хорошо».
Пытки в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала новые видеозаписи пыток в ярославской исправительной колонии (ИК) № 1, которая ранее оказывалась в центре скандала в связи с издевательствами над заключенными. Первое видео было снято в 2016 году, избиваемый на нем заключенный выжил и рассказал, что конфликт возник из-за того, что сотрудники колонии разбросали его вещи и швырнули на пол Коран. Второе видео относится к 2017 году. На нем снято избиение заключенного Важи Бочоришвили, после которого он умер.
- Во ФСИН сообщили, что проводят проверку, некоторые сотрудники колонии на это время отстранены от работы. Кроме того, часть запечатленных на видео людей ранее уже были уволены, часть — привлечены к уголовной ответственности. СК возбудил уголовное дело по ст. 286 УК о превышении должностных полномочий, региональная прокуратура начала проверку.