Встреча Путина и Лукашенко, санкции США и ЕС. Главное за выходные

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Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Лидеры провели переговоры, обсудив отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом. По словам Путина, Москва передала Минску технологию производства вакцины от COVID-19. Лукашенко в свою очередь сообщил, что его страна планирует начать производство собственной вакцины осенью.

После переговоров президенты уделили время нерабочим занятиям, в частности покатались на лыжах и снегоходах. Белорусский президент также привез в подарок российскому коллеге корзину продуктов, среди которых были хамон и сыр.

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