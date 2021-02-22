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Reuters узнал о договоренностях ЕС по санкциям из-за Навального

По словам источников агентства, санкции «не заставят себя ждать», однако конкретных имен министры стран ЕС пока не обсуждали
Алексей Навальный (слева)
Алексей Навальный (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Главы МИД стран Европейского союза достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Часть собеседников агентства рассказали, что пока конкретных имен для включения в список министры не обсуждали, однако один источник Reuters заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове.

РБК направил запрос в Европейскую службу внешних связей (EEAS), а также в пресс-службы ФСИН России, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального: в октябре Брюссель ввел персональные санкции против шести российских граждан, которых считает причастными к отравлению оппозиционера. В список, помимо главы СК, вошел в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства (при наличии) в ЕС замораживаются, также граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. Россия в ноябре приняла решение ввести ответные санкции.

Российская сторона неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального. В августе Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили, политика, впавшего в кому, госпитализировали, позже его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты обнаружили в организме пострадавшего следы яда группы «Новичок», их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Российская сторона указывала, что врачи, оказывавшие первую помощь оппозиционеру в России, заявили, что не нашли в его анализах следов яда. Несколько дней спустя оппозиционера, который на тот момент был в коме, эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции, Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

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17 января Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Германии. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. 2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ведомства. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

В начале февраля во время визита в Москву верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос о возможных санкциях против России из-за приговора Навальному и реакции властей на акции протеста в его поддержку будет поднят на встрече глав МИД стран ЕС. По данным источников Bloomberg, новые ограничения затронут чиновников и организации, подозреваемые в непосредственной причастности к делу, и под них вряд ли попадут представители крупного бизнеса.

Агентство писало также, что при определении санкционного списка есть разногласия, поскольку страны Восточной Европы опасаются возможных действий Москвы, а Брюссель — усиления в результате влияния России на Китай. Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Польша выступили за незамедлительное введение ограничений, а Германия и Италия предупредили, что решение о санкциях должно иметь твердое правовое обоснование, сообщал Bloomberg.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Евгений Пудовкин, Евгения Лебедева
санкции Алексей Навальный Евросоюз Следственный комитет ФСИН Росгвардия Генпрокуратура
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