Reuters узнал о договоренностях ЕС по санкциям из-за Навального

По словам источников агентства, санкции «не заставят себя ждать», однако конкретных имен министры стран ЕС пока не обсуждали

Алексей Навальный (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Главы МИД стран Европейского союза достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Часть собеседников агентства рассказали, что пока конкретных имен для включения в список министры не обсуждали, однако один источник Reuters заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове.

РБК направил запрос в Европейскую службу внешних связей (EEAS), а также в пресс-службы ФСИН России, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии.

Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального: в октябре Брюссель ввел персональные санкции против шести российских граждан, которых считает причастными к отравлению оппозиционера. В список, помимо главы СК, вошел в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства (при наличии) в ЕС замораживаются, также граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. Россия в ноябре приняла решение ввести ответные санкции.