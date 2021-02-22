В Сочи завершилась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии в Сочи завершилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«С улыбками и хорошим настроением. Так завершился этот сочинский вечер. Путин проводил гостя», — говорится в сообщении.

На встрече главы государства обсудили двухсторонние отношение в рамках Союзного государства. Также стороны затронули сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как заявил Путин, Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от коронавируса. Производство российской вакцины в Белоруссии начнется уже в марте. Лукашенко рассказал, что осенью Белоруссия начнет производить свою собственную вакцину.