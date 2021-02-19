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СБУ объяснила санкции против Медведчука

Санкции связаны с расследованием о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик в Россию, сообщили в ведомстве. Их ввели по статье о финансировании терроризма. Партия Медведчука назвала санкции «шагом к диктатуре»
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Основой решения о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других физических лиц лиц стали материалы о поставках угля с территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию и Украину, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины», — сказал главы СБУ Иван Баканов. По его словам, «служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и на Украине».

«Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат — основу для подозрения представителей компании», — указал он.

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

Кроме того, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Россию и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями, говорится в сообщении. В начале февраля Киев ввел санкции против молдавской и португальской авиакомпаний JET4U S.R.L и JET4U LDA, самолетами которой пользовались Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак для полетов в Россию. Какими компаниями СБУ рекомендует дополнить список, в сообщении не уточняется.

«Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение», — заключил Баканов.

Партия Медведчука назвала санкции СНБО «шагом к диктатуре»
Политика
<p>Виктор Медведчук</p>

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Вечером 19 февраля глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что в отношении 19 юридических и восьми физических лиц введены санкции в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма. В список попал Медведчук с женой, а также пятеро граждан России: Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Ограничения введены сроком на три года и предполагают арест всего имущества попавших под санкции. Ограничительные меры вступят в силу после того, как их утвердит президент страны.

Власти Украины имеют право вводить санкции в отношении собственных граждан в соответствии с документом, принятым Верховной радой в 2014 году. Ограничения могут быть направлены против граждан, которые подозреваются в статьях, связанных с террористической деятельностью.

После объявления о санкциях партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) опубликовала заявление, в котором назвала ограничения актом политических репрессий. «Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением СНБО в нарушение Конституции и законов Украины принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Виктора Медведчука и его супругу», — указали в ОПЗЖ. В партии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский «лишился доверия граждан» и и начал «уничтожать украинскую демократию».

В начале февраля Зеленский утвердил санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии, Тараса Козака. По словам президента, телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными.

Автор
Анастасия Батманова
СБУ Украина Виктор Медведчук
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