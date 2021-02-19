СБУ объяснила санкции против Медведчука

Санкции связаны с расследованием о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик в Россию, сообщили в ведомстве. Их ввели по статье о финансировании терроризма. Партия Медведчука назвала санкции «шагом к диктатуре»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Основой решения о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других физических лиц лиц стали материалы о поставках угля с территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию и Украину, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины», — сказал главы СБУ Иван Баканов. По его словам, «служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и на Украине».

«Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат — основу для подозрения представителей компании», — указал он.

Кроме того, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Россию и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями, говорится в сообщении. В начале февраля Киев ввел санкции против молдавской и португальской авиакомпаний JET4U S.R.L и JET4U LDA, самолетами которой пользовались Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак для полетов в Россию. Какими компаниями СБУ рекомендует дополнить список, в сообщении не уточняется.