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Политика ,  
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Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной Рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в документе.

О введении против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц санкций заявил секретарь СНБО Алексей Данилов накануне.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
Владимир Зеленский Украина Виктор Медведчук санкции
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