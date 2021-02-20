Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены

Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной Рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в документе.

О введении против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц санкций заявил секретарь СНБО Алексей Данилов накануне.

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