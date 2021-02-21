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Бизнес ,  
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Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер»

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Под санкции Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Это следует из приложения к указу, опубликованному на сайте главы государства.

Компания владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, на Украине, в Белоруссии и других странах.

«Лига.Новости» сообщает со ссылкой на Единый госреестр юрлиц, что учредителями ООО «Спортмастер-Украина» являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (с долей 1%).

Согласно указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. В числе других мер — запрет вывода капиталов за пределы страны и запрет ввоза продукции Sportmaster Operations Pte. Ltd самой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Ограничения будут действовать три года.

Согласно информации на сайте «Спортмастера», супермаркеты розничной сети расположены во всех региональных центрах Украины, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. Общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов в стране — более 150. Компания также указывает, что создала в стране более 1 тыс. рабочих мест, ее магазины ежегодно посещают более 10 млн человек

Материал дополняется

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